Vente OM ‍: Zidane et les Saoudiens, les stars arrivent

Par Corentin Facy

En cas de rachat de l’OM par l’Arabie Saoudite, Zinedine Zidane pourrait bien être la priorité n°1 du club phocéen et les Saoudiens sont prêts à tout pour convaincre le champion du monde 1998.

Les rumeurs continuent de circuler avec insistance au sujet d’un potentiel rachat de l’Olympique de Marseille par l’Arabie Saoudite. Si la vente du club venait à se conclure, Zinedine Zidane pourrait bien être la piste n°1 des Saoudiens pour occuper le banc marseillais. Il faut dire que « Zizou » coche toutes les cases et n’a jamais caché que si un gros projet venait à se monter du côté de l’OM, il pourrait être intéressé. Cette perspective a été évoquée par son ancien coéquipier en Equipe de France, Robert Pirès. Dans une interview accordée au média Carré, le consultant de Canal + a ouvert la porte à une signature de Zinedine Zidane à Marseille.

Selon lui, les Saoudiens auraient tout intérêt à en faire leur piste prioritaire. Robert Pirès croit d’ailleurs savoir que si l’Arabie Saoudite venait à poser ses valises au Vélodrome et à nommer Zinedine Zidane, une équipe de rêve pourrait se monter en fonction des désirs de l’ancien numéro dix de l’Equipe de France. « Zizou à l’OM ? Honnêtement, oui j’aimerais bien le voir. Après, le connaissant, il faut que le projet soit intéressant. Je ne vais même pas parler d’argent, ce n’est pas mon problème et je m’en fous complètement. Mais il faut lui proposer un projet et des joueurs où il va sentir qu’avec eux, il peut gagner. Si demain, Zizou signe à l’Olympique de Marseille, ça donnerait une autre envergure à ce club qui est déjà immense » a indiqué l'ancien coéquipier de Zinedine Zidane et ancien joueur de l'OM, avant de poursuivre.

L'Arabie Saoudite prête à combler toutes les exigences de Zidane ?

« Mais ça lui donnerait plus de caractère. Zidane, c’est un entraîneur qui a déjà gagné, qui a déjà fait ses preuves. Pas avec n’importe quel club, et d’ailleurs les gens me disent que c’était facile car il avait des grands joueurs. Mais il n’y a rien de facile car justement, les grands joueurs, il faut les manager. Il y a un certain égo. Il faut leur parler, les contrôler et peu d’entraîneurs le font bien. En plus, il dégage quelque chose, il est charismatique. Si demain, il y a les Saoudiens à l’OM, ils diront peut-être à Zidane ‘dis-nous qui tu veux, on ira les chercher’ » a lancé Robert Pirès, dont les propos ne manqueront pas d’être relayés en masse et de propager une certaine enflammade chez les supporters de l’Olympique de Marseille. Le tout est maintenant de savoir si l’Arabie Saoudite est en négociations actives avec Frank McCourt pour le rachat du club phocéen, comme certains experts de ce dossier bouillants l’affirment jour après jour.