Pau Lopez désastreux, l'OM doit vite acheter un gardien ‍!

Malgré une belle prestation collective, l’OM s’est incliné mercredi soir face au Bayer Leverkusen (1-2). Fautif sur les deux buts encaissés par Marseille sur corner, Pau Lopez est dans l’œil du cyclone.

L’Olympique de Marseille disputait mercredi soir dans un Vélodrome plein à craquer son dernier match de préparation avant le match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions face au Panathinaïkos la semaine prochaine. Collectivement, les supporters de l’OM ont pu apprécier une belle prestation d’ensemble. Ismaïla Sarr ou encore Iliman Ndiaye se sont montrés à leur avantage au même titre que Geoffrey Kondogbia. En revanche, un homme cristallise les critiques au lendemain de la courte défaite de l’OM : Pau Lopez.

Fautif sur les deux buts encaissés sur corner, dont un direct, le gardien espagnol est dans l’œil du cyclone. Déjà critiqué en fin de saison dernière, il fait de nouveau l’objet de vives critiques sur les réseaux sociaux mais également de la part de certains observateurs. Sur le plateau de l’After Foot après la défaite olympienne contre Leverkusen, Jonatan MacHardy a fustigé le niveau de l’ex-gardien de l’AS Roma. Pour le chroniqueur, il est clair que Pablo Longoria doit faire du recrutement d’un gardien titulaire une priorité d’ici la fin du mercato afin de nourrir de réelles ambitions en 2023-2024.

Jonatan MacHardy exaspéré par Pau Lopez

« Pau Lopez, je ne peux pas laisser dire que c’est un très bon gardien. J’exagère quand je dis que c’est une catastrophe, ok il a quelques qualités mais il n’a pas le niveau pour être le gardien titulaire de l’OM. Il a des lacunes dans les sorties aériennes, dans la confiance qu’il est incapable de donner à ses défenseurs. Tu as l’impression qu’il subit les évènements dans les matchs par exemple, parfois tu as l’impression qu’à chaque tir cadré il y a but » a analysé Jonatan MacHardy, très critique à l’égard de Pau Lopez après les deux grosses boulettes du gardien olympien contre le Bayer Leverkusen mercredi soir.

« Il est totalement neutre sur le déroulé des matchs. Je ne lui demande pas de faire des arrêts incroyables trois fois par match mais le problème c’est que parfois quand il faut être décisif, il ne l’est pas. Quand je vois l’équipe que Marseille est en train de se construire, je pense que l’OM méritait autre chose qu’un gardien aussi passif » a conclu le chroniqueur de RMC, pour qui Pablo Longoria va sérieusement devoir se pencher sur le recrutement d’un gardien d’ici la fin du mercato. Alors que Marseille a recruté une doublure avec Ruben Blanco la semaine dernière, la venue d’un gardien titulaire n’est pas vraiment dans les plans de l’état-major olympien. Mais avec le duo Ribalta-Longoria, tout est possible jusqu’à la clôture officielle du mercato.