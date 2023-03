Pau Lopez déchire l'OM, le gros débat

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'été prochain, l'OM devrait faire certains choix forts au mercato. Parmi les postes qui seront très probablement renforcés, celui de gardien de but.

L'OM est encore en pleine course pour le podium en Ligue 1. Les Phocéens sont dauphins du PSG et espèrent bien enchainer les bons résultats afin de disputer la prochaine Ligue des champions. Une compétition qui ferait de nouveau souffler les finances marseillaises et qui permettrait de faire venir des joueurs au profil séduisant. Parmi les éléments actuels de l'OM qui font parler, on peut citer Pau Lopez. Le portier espagnol souffle le chaud et le froid mais s'est désormais imposé comme le numéro 1 à son poste. Mais l'ancien de la Roma a du mal à mettre tout le monde d'accord. C'est le cas de Florent Germain et de Romain Canuti.

Pau Lopez, stop ou encore ?

Dans l'After Marseille, le premier cité a en effet donné son avis sur le sujet. Et pour lui, il y a encore quelques doutes sur le portier espagnol. « Il est fiable et régulier, mais je ne le trouve pas non plus extraordinaire. Disons qu'il exploite au maximum son potentiel et il ne passe pas souvent au travers. Mais on n'est pas là à compter les points qu'il rapporte dans une saison. En revanche, il fait partie des trois-quatre tauliers du vestiaire quand il s'agit de parler. A ce niveau, il a pris confiance depuis le départ de Mandanda », a notamment indiqué Florent Germain, qui suivra avec attention les prochaines performances de Pau Lopez avec l'OM en cette fin de saison. De son côté, Romain Canuti pense que l'Espagnol n'est pas le meilleur mais n'est pas une priorité à changer l'été prochain : « Il lui manque d'avoir des matchs références, comme pouvait en avoir Mandanda. Dans l'équipe cette saison, ce n'est pas lui que tu vas citer en premier pour parler des meilleurs joueurs. Ce n'est pas une référence. Pour autant, ce n'est pas une priorité dans les changements à venir. On sait qu'au poste de gardien, on a un Lopez qui fait le boulot ». A noter les dirigeants phocéens devraient recruter quoi qu'il se passe un nouveau portier l'été prochain, Ruben Blanco étant sur le retour du côté du Celta Vigo.