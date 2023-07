Paris sur le Vélodrome, Marseille se révolte

Dans : OM.

Par Claude Dautel

La ville de Marseille doit accueillir des épreuves des Jeux Olympiques de Paris l'an prochain. Cependant, les élus locaux refusent que le nom de la capitale apparaisse sur le Vélodrome durant les JO. Logique selon certains, totalement stupide et populiste pour d'autres.

Dans un peu plus d’un an, la France accueillera les Jeux Olympiques d’été, dont le CIO a confié l’organisation à Paris. La capitale recevra l’énorme majorité des épreuves et des sportifs, mais différentes compétitions auront lieu dans les grandes villes de province. Ainsi, Marseille recevra les épreuves de voile, mais également des matchs du tournoi olympique de football masculin et féminin. Des rencontres qui vont évidemment se jouer au Vélodrome. Durant cette période, et ce sera la même chose partout dans les enceintes sportives, les habituels sponsors vont laisser places à ceux des JO.

Comme ailleurs, le stade marseillais devait afficher un « Paris 2024 » afin de montrer qu’il était un stade olympique. Mais, les principaux élus marseillais ont demandé, et obtenu, que ce ne soit pas le cas au Vélodrome. « Protéger l’identité de notre stade, l’histoire de notre club, c’est le choix que nous avons fait avec Benoit Payan en demandant de ne pas apposer Paris2024 sur le toit du stade », s’est réjouie Samia Ghali, maire-adjointe de Marseille et ancienne sénatrice. Mais cela n’est pas le cas de tout le monde, y compris chez les supporters de l’OM.

A Marseille, on est consterné par cette décision

🔵⚪️ Protéger l’identité de notre stade, l’histoire de notre club @OM_Officiel, c’est le choix que nous avons fait avec @BenoitPayan en demandant de ne pas apposer #Paris2024 sur le toit du stade. https://t.co/BGeVTpcNK9 — SAMIA GHALI (@SamiaGhali) July 9, 2023

Visiblement peu sensible au charme de ce que l’on appelle la trêve olympique, qui invite à la paix dans le monde durant les JO, l’élue jubile...et agace. En réponse à son message de satisfaction sur les réseaux sociaux, Samia Ghali se fait légèrement secouer. « Et la flamme qui va arriver dans notre vieux port tu vas la refuser aussi ? Comment on peut s’en sortir avec des positions aussi sectaires ? Oh ce sont les jeux olympiques "Paris 2024" pas les jeux olympiques "PSG 2024" faut pas tout confondre », écrit un fan de l’OM. « Bravo pour cette décision absolument contraire à toutes les valeurs olympiques. Vous auriez eu l'occasion de sortir de ces antagonismes, mais visiblement le choix de la démagogie était plus facile à faire », écrit un internaute agacé par cette décision. Et un autre supporter de Marseille est même malicieux : « On va supporter des Français, c’est très bon pour le vivre ensemble et la cohésion sociale, c’est les JO et franchement je m’en fous qu’il y ait Paris 2024 sur le Vélodrome et même au contraire ça me fait plaisir pour nous amis parisiens, ils auront l’impression d’avoir un vrai stade. »