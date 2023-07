Paris intouchable au Vélodrome, Marseille se rebelle

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, certains sports devront délocaliser des épreuves hors de la capitale. C'est notamment le cas à Marseille avec la voile et le football. Mais, voir le logo Paris 2024 dans la cité phocéenne et sur le Vélodrome irrite les fans de l'OM.

Dans un an, le monde entier aura les yeux rivés sur Paris. La capitale française accueille les Jeux Olympiques d'été 2024. Néanmoins, comme souvent pour cet évènement, les épreuves n'auront pas toutes lieu dans la ville hôte. Les champions s'affronteront un peu partout dans le pays : Lille pour le basket et le handball, Tahiti pour le surf, de nombreuses métropoles pour le tournoi olympique de football entre autres. Marseille n'est pas en reste, accueillant le foot mais aussi la voile dans sa marina. Ce sera un moment spécial pour la cité phocéenne qui accueillera un grand évènement mettant en avant... la rivale parisienne. Certains marseillais ont encore un peu de mal à s'y faire.

Logo Paris 2024 sur le Vélodrome, ça coince à Marseille

Voir le nom de Paris affiché partout à Marseille et surtout sur la mythique enceinte du Vélodrome est loin de plaire à tout le monde. Le problème est tel que la mairie cherche des alternatives pour éviter de placer le logo Paris 2024 sur l'enceinte de l'OM. Elle discute même avec le comité des Jeux, ayant envoyé une lettre à son président Tony Estanguet. L'adjointe au maire Samia Ghali a expliqué le sens de cette démarche à BFM Marseille. « Une évolution de cette signalétique vers, par exemple, des anneaux olympiques, nous semble la meilleure alternative. Cette inscription, si elle est maintenue, heurtera profondément l’histoire et les sensibilités des Marseillaises et des Marseillais qui sont particulièrement, vous le savez, attachés à leur stade et à leur club », relate t-elle.

Habitants et municipalité ne veulent pas du logo Paris 2024 sur le Vélodrome à Marseille pic.twitter.com/xJvOpCGsIk — BFM Marseille Provence (@BFMMarseille) July 7, 2023

Au vu des avis recueillis auprès des habitants de Marseille, on est loin de la démarche inutile. « Paris 2024... à Paris, oui. À Marseille, ça risque de poser un peu problème. Après, s'ils arrivent à remasteriser ça avec les couleurs de Marseille, pourquoi pas. Mais avec Paris, ça risque de déplaire à certains ici », expliquait un jeune phocéen de 25 ans. Au-delà de la vieille rivalité entre les deux plus grandes villes françaises, le débat porte surtout sur la reconnaissance des autres villes françaises dans ces Jeux Olympiques estampillés Paris 2024. « Ma foi, on a les Jeux olympiques en France, on n'a pas les Jeux olympiques qu'à Paris. Ils ont bien prévu des courses de bateaux, des épreuves nautiques à Marseille », relevait Michel, employé maritime de Marseille. C'est en tout cas la preuve que la trêve olympique n'existe pas dans la guerre que se livrent les supporters du PSG et de l'OM en France.