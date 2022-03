Pape Gueye transfiguré, l’OM est sous le choc

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Comme à Brest quatre jours plus tôt, Pape Gueye était titulaire jeudi soir avec l’OM pour défier le FC Bâle en Europa Conférence League.

Très bon contre Brest dimanche soir lors de la victoire de l’Olympique de Marseille en championnat (1-4), Pape Gueye a encore livré une performance aboutie en Suisse, jeudi soir. Associé à Mattéo Guendouzi et à Valentin Rongier au milieu de terrain, l’international sénégalais a rayonné contre le FC Bâle. Précieux à la récupération, utile dans les transmissions et dangereux grâce à sa lourde frappe de balle, Pape Gueye a été l’un des hommes du match pour l’Olympique de Marseille. Plus globalement, l’ancien milieu défensif du Havre est revenu totalement transfiguré de la Coupe d’Afrique des Nations, qu’il a brillamment remporté avec le Sénégal au mois de février.

Des progrès salués par Jorge Sampaoli après la victoire de l’OM sur la pelouse du Parc Saint-Jacques de Bâle jeudi soir. « C’était déjà un très bon joueur mais je pense que depuis son retour en France après la Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal, il a beaucoup progressé. Pour nous, c’est une très bonne chose. On est content avec lui, c’est un joueur très important » a savouré Jorge Sampaoli, qui aura bien du mal à se passer de Pape Gueye pour la réception de l’OGC Nice dimanche soir au Vélodrome. Mais les choix seront difficiles pour Sampaoli dans la mesure où Rongier, Guendouzi et Gerson ont également brillé à Bâle tandis que Boubacar Kamara avait été laissé au repos.

Gueye se met les supporters de l'OM dans la poche

Du côté des supporters de l’Olympique de Marseille, les réactions sont également unanimes pour saluer la montée en puissance de Pape Gueye. Sur les réseaux sociaux, les supporters phocéens ont fait part de leur joie devant les progrès incroyables de l’ancien Havrais. « Pape Gueye a passé un pallier assez dingue depuis la CAN. Qu'est ce qu'il est fort putain j'ai même pas de blague à faire, il est fort FORT », « Encore un gros match de Pape Gueye, ça commence à devenir sérieux », « Actuellement en admiration devant le match TITANESQUE de PAPE GUEYE. On parle de Gerson (mérité) mais alors la montée en puissance de Gueye, ça devient très très sérieux. Homme du match » ou encore « Toujours dangereuses les frappes de Pape Gueye à 25/30 mètres. Toujours » pouvait-on lire sur Twitter après le succès mérité de l’OM à Bâle.

Interrogé après la victoire olympienne à Bâle, Pape Gueye est de son côté resté focus sur les objectifs collectifs de l’Olympique de Marseille. En dévoilant que l’objectif du club était clairement d’aller chercher la victoire finale dans cette Europa Conférence League. « Ce n’était pas l’objectif du début de saison, mais maintenant qu’on est en quart de finale, on veut aller jusqu’au bout. On est un grand club, on doit gagner le maximum de trophées. Il y a un trophée au bout de cette Europa Conference League, donc on va tout faire pour continuer à travailler. Il y a eu une période assez compliquée, mais le cadre et le staff ont eu des bons mots, on a effectué plusieurs réunions. On a continué à beaucoup travailler, sans jamais douter de nos qualités. On peut battre n’importe quelle équipe, tant qu’on sera concentrés et en jouant notre jeu, on va être durs à battre » a reconnu Pape Gueye, pour qui les objectifs sont désormais clairs : conserver sa place de titulaire à l’OM et guider l’équipe de Jorge Sampaoli vers les sommets en Ligue 1 et en coupe d’Europe.