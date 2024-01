Pape Gueye déchire l’offre de l’OM ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Suspendu quatre mois par la FIFA et tout juste de retour, Pape Gueye a peu de chances de prolonger à l’OM, malgré une offre transmise il y a plusieurs semaines par Pablo Longoria.

La pilule va être difficile à avaler pour les supporters ainsi que pour les dirigeants de l’Olympique de Marseille. Malgré sa suspension de quatre mois infligée par la FIFA, Pape Gueye a été soutenu par le club phocéen, qui lui a proposé une prolongation de contrat alors que son bail expire en juin prochain. L’international sénégalais a temporisé et Pablo Longoria commençait à sentir une odeur moisie dans ce dossier : cela se confirme. Sélectionné par Aliou Cissé pour disputer la CAN 2024 avec le Sénégal, l’ancien milieu de terrain du Havre est bien sur le départ.

A en croire les informations du compte insider La Tribune OM, Pape Gueye et Marseille « c’est quasiment fini ». L’international sénégalais aurait pris la décision de quitter la cité phocéenne alors que sa situation de joueur libre en juin prochain a suscité l’intérêt de clubs turcs et anglais. Mais c’est le FC Porto qui est sur le point de rafler la mise au nez et à la barbe de l’OM et des autres courtisans du joueur. Les discussions ont démarré la semaine passée entre le club portugais et l’entourage de Pape Gueye.

Pape Gueye en route vers le FC Porto ?

En privé, l’Olympique de Marseille ne désespère pas de récupérer de l’argent grâce au départ du joueur. L’OM a de bonnes relations avec les dirigeants du FC Porto et espère pouvoir boucler un transfert au mois de janvier mais à ce jour, la tendance est à un départ du joueur pour zéro euro en fin de saison. Il faut dire que malgré les bonnes relations entre les deux clubs, le FC Porto n’a aucun intérêt de débourser de l’argent dans un transfert de Pape Gueye cet hiver en cas d’accord pour une signature du Sénégalais libre en juin. C’est en tout cas un sacré coup de bambou sur la tête des dirigeants olympiens, qui ont soutenu l’ancien Havrais durant sa suspension et qui ont tenté de le prolonger et qui risquent de perdre un joueur à forte valeur marchande pour zéro euro.