L'OM proche de recruter un défenseur mystère ‍?

Le départ de Renan Lodi est presque ficelé et va permettre à l’OM de récupérer un gros chèque, supérieur à 20 millions d’euros. Le club phocéen doit maintenant se renforcer au poste de latéral gauche.

Avant même le départ de l’international brésilien en Arabie Saoudite, l’Olympique de Marseille était à la recherche d’un latéral gauche afin de doubler ce poste. Renan Lodi étant en partance pour Al-Hilal dans le cadre d’un transfert dont le montant est compris entre 20 et 25 millions d’euros, Pablo Longoria va maintenant devoir recruter deux joueurs à ce poste. Les deux cibles prioritaires se nomment Josh Doig et Adrien Truffert. Pour le jeune défenseur écossais de l’Hellas Vérone, l’espoir est encore de mise tandis que pour l’international espoirs français, le dossier est plus complexe car le Stade Rennais n’est pas vraiment ouvert à son départ. C’est ainsi que selon les informations de La Provence, l’état-major de l’OM pourrait surprendre tout le monde avec un joueur mystère. « Une autre piste a été activée. L'identité du joueur n'a pas filtré, mais il n'évolue pas en France » nous apprend le quotidien provençal.

🚨🔵🇸🇦 Renan Lodi to Al Hilal, here we go! Deal in place on both club and player side, contract valid until June 2027.



Olympique Marseille will receive around €20m fee, documents to be signed on Monday.



❗️ Understand it will be formal loan with buy clause — 100% mandatory. pic.twitter.com/1wM4sfRgbZ