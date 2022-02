Pablo Longoria super-flic de l'OM, son autre visage

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Deuxième de Ligue 1 grâce à sa victoire à Metz dimanche, l’OM doit néanmoins gérer les caprices de certains de ses joueurs.

Les victoires s’enchaînent en Ligue 1 pour Marseille et pourtant, tout n’est pas rose dans le vestiaire dont Jorge Sampaoli est le patron. En effet, le week-end a été marqué par deux sorties médiatiques inattendues de la part des joueurs de l’Olympique de Marseille. Samedi, à la veille du déplacement à Metz, c’est Alvaro Gonzalez qui est sorti du bois dans la presse espagnole afin de se plaindre de sa situation et de la manière dont Pablo Longoria a souhaité se débarrasser de lui lors du mercato hivernal. Le lendemain, après la victoire arrachée à Metz grâce à un but de Milik dans les dix dernières minutes, le Polonais a confié au micro du diffuseur Amazon son incompréhension devant les choix de Jorge Sampaoli en faisant savoir qu’il y avait des choses qu’il ne « comprenait pas » mais qu’il « faisait (son) travail ».

L'OM veut contrôler la communication de ses joueurs

Des déclarations qui ont fait du bruit dans la presse mais aussi au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus. Et pour cause, à en croire La Provence, les états d’âme étalés dans la presse ne sont pas bien vus par Pablo Longoria, qui souhaite contrôler le plus possible la communication des joueurs de l’OM. « A une époque où le club olympien veut peser chaque mot sorti de la bouche d’un de ses salariés et où les joueurs passant en conférence de presse d’avant-match ou participant à des rendez-vous individuels avec les journalistes sont briefés en amont, cette sortie interpelle. Elle en dit long sur les réels rapports entre Jorge Sampaoli et certains de ses hommes » estime le journal marseillais, qui confirme à plusieurs reprises dans son article que Pablo Longoria n’a pas apprécié du tout la sortie d’Alvaro Gonzalez, lequel sera sanctionné. Quant à Milik, sa réaction d'orgueil sur le terrain le sauve avec un but magnifique à Metz. Mais le Polonais sera également surveillé de près par l’état-major de l’OM dans les jours à venir…