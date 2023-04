Pablo Longoria promet de ne jamais faire cet affront à l'OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Ces dernières semaines, Pablo Longoria a été associé à certaines rumeurs de départ du côté de la Juventus Turin en compagnie d’Igor Tudor. Le président olympien s'en est vivement défendu, liant son avenir à l'OM sur le très long terme.

Pablo Longoria et Igor Tudor, le duo gagnant de l’Olympique de Marseille, a de sérieux courtisans en Italie. En effet, selon la presse transalpine, l’actuel président de l’OM ainsi que l’entraîneur croate figurent dans les radars des dirigeants de la Juventus Turin. La Vieille Dame lorgne son ancien recruteur et son ex-défenseur central, dont les prouesses à Marseille ne sont pas passées inaperçues. En Provence, l’inquiétude est logiquement de mise à l’idée de perdre Pablo Longoria, qui a rebâti l’OM de manière spectaculaire et efficace après le départ de Jacques-Henri Eyraud et sa nomination à la présidence du club par Frank McCourt.

Pablo Longoria jure de ne jamais quitter l'OM

Mais dans les colonnes du Figaro ce vendredi, le dirigeant espagnol a rassuré tout le monde en faisant la promesse de rester fidèle à l’actuel troisième de Ligue 1. « Jamais je ne quitterais l’OM ! Peut- être qu’un jour le propriétaire (Frank McCourt) perdra sa confiance en moi. Mais je n’ai pas envie de m’en aller. Et je ne crois pas qu’un président de l’OM puisse partir d’ici pour chercher un autre club. Ce serait un manque de respect envers l’institution, qui est plus grande que Pablo Longoria » a promis Pablo Longoria, lequel restera fidèle au club phocéen à la fin de la saison. Et donc bien au-delà.

Quant à l’avenir d’Igor Tudor, le dirigeant est en revanche moins tranché. Certes, il aimerait conserver l’entraîneur croate de l’OM. Mais refusant de parler à sa place, il n’a pas assuré à 100 % sa présence sur le banc marseillais la saison prochaine. « J’aimerais bien qu’il reste. (Sourire.) On a compris que, ce qu’il nous a donné, c’était la direction qu’on voulait prendre. On voulait élever notre niveau de discipline, de rigueur, d’exigence. Je dis j’aimerais, car je n’ai pas de boule de cristal pour lire l’avenir. Mais je suis très content de son travail » a analysé Pablo Longoria.

Pablo Longoria voit encore très grand pour l'OM

Enfin, les supporters de l’OM peuvent se mettre à rêver au vu des ambitions du président marseillais pour l’avenir. « On est à 20% ou 30% de ce que je veux faire de l’Olympique de Marseille. On n’en est pas à la moitié du projet. Il y a encore beaucoup de choses à changer, mais je crois que la voie de l’exigence, du respect et du professionnalisme est bien enclenchée ». De quoi faire rêver les supporters marseillais, qui espèrent dans un premier temps que l’équipe d’Igor Tudor sera en mesure de conserver sa place sur le podium pour disputer la Ligue des Champions une deuxième année de suite. Ce qui serait déjà signe d’un beau progrès à Marseille.