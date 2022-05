Pablo Longoria clair sur l'avenir de l'OM et de Sampaoli

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Après le succès face à Strasbourg samedi, l'OM a décroché la deuxième place et la qualification en Ligue des champions. Mais, est-ce que Jorge Sampaoli sera de la partie ? Le technicien a été laconique sur le sujet mais son président l'a soutenu plus clairement.

En un an, Jorge Sampaoli a remis l'OM sur les bons rails. Arrivé en février 2021 en pleine crise alors que le club allait finir loin du podium, il a refait de Marseille une équipe joueuse mais aussi efficace. Sur le fond comme sur la forme, l'OM est redevenu une formation attractive qui a fini deuxième de Ligue 1 et retrouvera la ligue des champions la saison prochaine. Cependant, le prochain exercice sera bien plus difficile sur le papier et demandera une équipe très compétitive. Jorge Sampaoli est-il prêt à relever le défi, lui qui est sous contrat jusqu'en juin 2023 et n'a pas l'habitude de rester plus de deux ans dans un même club. Après le match de samedi dernier contre Strasbourg, il avait d'ailleurs répondu d'un oui assez laconique à la question.

Longoria veut continuer avec Sampaoli... et une belle équipe

En effet, le technicien argentin se demande quelle équipe il aura à disposition, lui qui devrait perdre William Saliba de retour à Arsenal notamment. L'OM va donc devoir lui offrir un bel effectif la saison prochaine, ce à quoi Pablo Longoria est prêt lui qui veut conserver son entraîneur dans le futur. « Jorge Sampaoli est une personne fondamentale pour le projet », a t-il notamment déclaré sur RMC dans l'émission Rothen s'enflamme avant de développer son propos.

🗣️💬 "C'est un grand coach, il a fait un travail extraordinaire"



Pablo Longoria très élogieux sur Jorge Sampaoli qu'il qualifie comme "un élément fondamental du projet" pic.twitter.com/IJ46V7Fif5 — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) May 25, 2022

« L'intention du club est de donner de la continuité à ce projet. On doit tendre vers la stabilité, ce qu'il n'est pas toujours aisé de trouver dans le football. Il faut trouver de la logique, de la continuité, de la régularité dans la prise de décision », a t-il précisé. Concernant les interrogations de Sampaoli sur le mercato, Longoria les trouve légitimes.

« C'est très important d'avoir de la compétitivité en Ligue des champions. C'est l'un de nos objectifs. […] Le niveau d’exigence de la Ligue des champions, pas seulement physique mais surtout mental, est très important. Il faut être bien préparé mentalement pour être compétitif en Ligue des champions et régulier en championnat. [...] Les commentaires de Jorge Sampaoli ne me gênent pas. Ils reflètent le niveau d’exigence que l’on a nous aussi en interne », explique t-il. Pablo Longoria l'a bien compris. Pour que l'OM grandisse, il doit pouvoir continuer sa progression sereinement et, au vu de ses résultats, Jorge Sampaoli semble être l'homme idéal pour cela.