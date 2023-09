Pablo Longoria anti-Marseillais, les supporters de l'OM accusent

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Suite à l'interview de Pablo Longoria expliquant vivre un enfer depuis des mois désormais, les supporters de l'OM, Rachid Zeroual en tête, ont déballé sur la place publique leurs accusations contre le président marseillais.

Au lendemain de la démission de Marcelino et quelques heures après la prise de parole de Pablo Longoria sur les conditions de sa présidence à l’Olympique de Marseille, plusieurs groupes de supporters, dont les South Winners de Rachid Zeroual, ont pris la parole. Dans un communiqué, ils ont dans un premier temps réitéré n’avoir prononcé aucune menace physique ou verbale, et encore moins de « menaces de mort ». La suite du communiqué est beaucoup moins limpide, et s’attaque notamment aux fameux « dossiers » à l’encontre de la direction du club que les supporters auraient en leur possession. Les griefs sont dévoilés, et selon les dires du communiqué, cela se base principalement sur les témoignages de parents d’enfants qui n’ont pas été retenus ou ont été sortis du centre de formation de l’OM. Pour le reste, c'est de l'analyse lointaine du mercato ou des revendications classiques de supporters. Les supporters se sont ainsi plaints de ne pas avoir de réponse sur « la rupture de contrat de 36 joueurs du centre de formation, tous d’origine marseillaise, depuis juin 2023, de l’influence des agents, du manque d’explication donnée pour le départ de cadres du vestiaire pro, du prix de l’abonnement en tribunes, des sociétés intermédiaires lors des transferts et des innombrables changements d’entraineurs » ont balancé les supporters de l’OM par le biais d’un communiqué commun à plusieurs groupes. Le dernier point sur le changement d’entraineur peut faire sourire, les fans ayant demandé la peau d’Igor Tudor avant même le début de la saison dernière, avant de taper sur Marcelino au bout d’une poignée de matchs cette saison.

La vérité va éclater, selon Zeroual

Communiqué des groupes pic.twitter.com/U0ez7yOhSH — South Winners 1987 (@Winners1987) September 21, 2023

D’autres aspects sont évoqués, comme des « méthodes d’encadrement douteuses » dans le centre de formation de l’OM ou des « sanctions punitives dégradantes qui auraient été infligées à la section féminine ». Des accusations graves mais balancées au coeur d’un communiqué confus alors que les groupes de supporters sont pointés du doigt pour leur attitude menaçantes. Peu après, dans un entretien sur RTL, Rachid Zeroual, le leader des South Winners, persistait en annonçant des révélations qui mettraient tout le monde d’accord sur la gestion de Pablo Longoria et son équipe, qui serait donc nuisible pour l’OM. « Je ne veux pas la prendre à bras-le-corps. Des gens vont intervenir. Pour tous ceux qui veulent me jeter en pâture : essayez toujours. Je suis Marseillais, je suis supporter de l'OM, je suis là pour supporter mon club. J'aime mon club, j'aime mon groupe de supporter. Je déteste les traîtres. Quand la vérité éclatera, ce sera à eux d’assumer », avance le supporter historique, persuadé que Pablo Longoria est coupable de jeter l’OM au bord du gouffre avec sa politique sportive. Parole de supporter.