Ounahi vendu cet hiver, le casse-tête de l'OM

Par Corentin Facy

L’OM ne sait pas sur quel pied danser dans le dossier Azzedine Ounahi, joueur au talent indéniable mais qui n’a pas réussi à s’imposer à Marseille depuis son transfert en provenance d’Angers il y a un an.

En 2022, Azzedine Ounahi a ébloui le monde de son talent lors de la Coupe du monde au Qatar sous les couleurs du Maroc. Des performances XXL qui ont tapé dans l’œil de l’Olympique de Marseille, qui semblait avoir fait une belle affaire en signant Ounahi pour moins de 10 millions d’euros en provenance d’Angers quelques semaines plus tard, en janvier 2023. L’international marocain a de la magie dans les pieds et son talent est indéniable et pourtant… il ne s’est jamais imposé à l’OM dans un effectif compétitif mais qui manque de créateurs dans le secteur offensif. Une anomalie pour l’état-major phocéen, qui commence à se demander ce qu’il faut faire avec Azzedine Ounahi.

Le vendre avant que sa valeur marchande s’effondre en misant sur une grosse CAN du joueur avec le Maroc ou le conserver pour que le joueur explose enfin sur la Canebière. Le casse-tête est énorme pour Pablo Longoria ainsi que pour Mehdi Benatia selon Le Phocéen, qui a accordé un édito à l’ancien crack du SCO. « Si beaucoup espèrent voir Ounahi briller dans à la CAN pour pouvoir le vendre à bon prix par la suite, on peut aussi imaginer qu'il serve à reprendre confiance en son football et à revenir avec un autre état d'esprit pour une plus-value sportive » écrit le média, avant de conclure.

Que faire avec Ounahi ? L'OM n'a pas la réponse

« Toujours est-il que la direction marseillaise et Pablo Longoria scruteront avec attention les performances de leur milieu de terrain, qui plaît aussi à d'autres écuries européennes. Une décision devrait être prise à son sujet en fin de mercato, et il faudra être judicieux, car la frustration pourrait être grande si, loin de l'OM, Azzedine Ounahi brille à nouveau » analyse le média marseillais, qui ne sait pas non plus sur quel pied danser avec ce joueur si talentueux mais tellement frustrant. Pablo Longoria va devoir trancher un dossier très épineux et il devrait se laisser du temps lors de ce mercato d’hiver avant de prendre une décision.