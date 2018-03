OM : Zubizarreta dément s'être fait arnaquer avec Mitroglou

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Recruté par l'Olympique de Marseille pour la coquette somme de 15ME dans les ultimes moments du mercato estival 2017, c'est peu dire que Kostas Mitroglou est une grosse déception. L'attaquant international grec n'a jamais convaincu Rudi Garcia, et Kostas Mitroglou est désormais un second choix, et même souvent un troisième, pour l'entraîneur de l'OM. Les rares apparitions de l'ancien joueur de Benfica ont été autant d'échecs, et les sept titularisations de Kostas Mitroglou en Ligue 1 témoignent de ce malaise autour d'un attaquant qui était promis à un grand rôle à Marseille.

Sur SFR, Andoni Zubizarreta a cependant tenu à défendre fermement le choix fait le staff de l'OM lors du dernier match des transferts. « Non, ça n’a pas été fait dans la panique. On a travaillé beaucoup sur un profil qui ne s’est pas conclu et on s’est rabattu sur un autre. Kostas est un buteur, il a marqué avec plusieurs clubs, il a connu beaucoup de pression à Benfica, à l’Olympiakos. Il va encore nous apporter sa qualité d’ici la fin de la saison. Je prends mes responsabilités quand je prends un joueur. Quand je fais venir un joueur à l’Olympique de Marseille, je souhaite qu’il réussisse », a confié le directeur sportif de l’OM, qui a démenti un éventuel désir du club phocéen de se séparer de Kostas Mitroglou lors du récent mercato hivernal. L'attaquant grec a trois mois pour confirmer les propos d'Andoni Zubizarreta.