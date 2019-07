OM : Zubi veut recruter un « phénomène » au mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

La vente de Lucas Ocampos à Séville pour une somme comprise entre 15 et 18 ME selon les sources lance le mercato de l’Olympique de Marseille. Il était temps pour les supporters, qui commençaient à s’impatienter. Et sans surprise, l’objectif n°1 du duo Zubizarreta-Villas Boas est de recruter un attaquant. Ces 48 dernières heures, un nom revient en boucle. Celui du puissant attaquant argentin de 29 ans, Dario Benedetto. L’OM adore l’attaquant de Boca Juniors, et pourrait dégainer une offre dans les prochaines heures.

En s’attachant les services du très tatoué attaquant argentin, Marseille réaliserait assurément un joli coup selon un agent bien implanté en Argentine, interrogé par RMC. « Benedetto est un phénomène. Très fin techniquement. Un buteur dans l’âme. Son seul défaut est qu’il n’a pas un énorme volume de jeu. Mais c’est un grand joueur. Il peut s’adapter sans problème au football français et à l’ambiance marseillaise » explique ce spécialiste du football sud-américain, pour qui il sera tout de même délicat de boucler l’affaire. « C’est une opération difficile à réaliser, surtout si l’OM est dans une situation économique compliquée ». Reste à voir si le départ de Lucas Ocampos, très bien vendu par Jacques-Henri Eyraud, va changer la donne…