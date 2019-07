OM : Séville arrose Marseille avec 18 ME pour Ocampos !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Liga.

Cela fait une semaine maintenant que l’intérêt du FC Séville pour Lucas Ocampos, meilleur passeur de Marseille la saison dernière, est évoqué. Il semblerait qu’au cours des dernières heures, les négociations se sont accélérées entre le club andalou et le 5e de Ligue 1. Et pour cause, un accord de principe entre Marseille et Séville est annoncé ce mardi après-midi par le très suivi Martin Liberman. Ce qui est le plus surprenant, ce n’est pas l’annonce d’un accord. Mais le prix auquel Lucas Ocampos est en passe d’être vendu en Espagne.

Effectivement, le journaliste indique que l’Olympique de Marseille a superbement négocié cette vente, avec un accord intervenu à hauteur de 18 ME ! Pour rappel, ce sont des chiffres oscillants entre 11 et 13 ME qui étaient évoqués encore ce week-end. Finalement, Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta auraient obtenu près de 20 ME, sans doute bonus compris, de l’Argentin. Une vente qui pourrait être finalisée mercredi avec la présence attendue du jour en Andalousie. Un transfert qui sonnera le top départ du mercato pour Marseille, le club phocéen étant dans l’obligation de vendre avant de recruter.