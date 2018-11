OM : Zubi reprend espoir après cet échec du mercato estival

Dans : OM, Serie A, Mercato.

Rudi Garcia a beau répéter qu’il n’a pas besoin de renfort devant, l’Olympique de Marseille a bien tenté de recruter un attaquant cet été.

Le club phocéen s’est même démené jusque dans les dernières heures du mercato estival, notamment sur la piste menant à Moise Kean (18 ans). Le directeur sportif Andoni Zubizarreta souhaitait en effet obtenir le prêt du jeune Italien, avant de se heurter au refus catégorique de la Juventus Turin. Mais comme le dirigeant espagnol le confiait récemment, l’OM reviendra peut-être à la charge en janvier. Surtout si l’information relayée par Calciomercato se confirme.

D’après le média transalpin, la Juve croit au potentiel de son attaquant et envisage de prolonger son contrat qui expire en 2020. Ensuite, la Vieille Dame discutera avec son agent Mino Raiola pour décider de l’avenir du joueur. Deux solutions sont évoquées, à savoir un simple prêt ou un transfert avec option de rachat. En tout cas, on sait que l’entraîneur Massimiliano Allegri fera tout son possible pour le retenir, le technicien ayant déjà rappelé que Moise Kean était sa seule alternative derrière Mario Mandzukic.