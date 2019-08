OM : Zubi désigne le successeur de Rami, Villas-Boas n’a pas le choix

Dans : OM, Mercato.

Après la signature imminente de l’attaquant Dario Benedetto, le mercato ne sera pas terminé à l’Olympique de Marseille.

Dans le sens des arrivées, le club phocéen attend aussi la venue d’un latéral gauche pour concurrencer Jordan Amavi. Pour le reste, tout dépendra des éventuels départs. Il ne faut donc pas s’attendre au recrutement d’un deuxième défenseur central. Afin de compenser les pertes de Rolando, Tomas Hubocan et d’Aymen Abdennour, en plus de la procédure de licenciement d’Adil Rami, l’OM se contente du prêt d’Alvaro Gonzalez… et de la promotion du jeune Lucas Perrin (20 ans).

En effet, le minot sera le « quatrième défenseur axial » selon son coach, qui a annoncé la couleur lors de la présentation du défenseur espagnol. « L'effectif va être un peu plus court et composé de jeunes joueurs, la saison sera difficile », a prévenu AVB. « Je suis content de la progression de Lucas Perrin, on va le garder dans l’effectif pro », a confirmé le technicien, qui comptera également sur Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car, sans oublier le polyvalent Luiz Gustavo.