OM : Zubi a tenté un énorme coup au mercato

Entre les départs qui ont du mal à se finaliser, et le recrutement d’un avant-centre qui est considéré comme une priorité, ce dossier ne fait clairement pas la Une des journaux.

Et pourtant, l’Olympique de Marseille cherche toujours un arrière gauche pour cette saison, puisque le seul Jordan Amavi manque de concurrence. C’est pourquoi Andoni Zubizarreta a tenté un joli coup avec l’un de ses compatriotes, révèle ESPN. Le média sportif explique en effet que l’OM s’est mis sur les rangs d’Alberto Moreno, vainqueur de la Ligue des Champions avec Liverpool. Toutefois, l’arrière gauche espagnol a clairement souffert cette saison, et est allé au bout de son contrat en ne disputant qu’une demi-douzaine de matchs.

A 27 ans, l’ancien de Séville était donc une bonne pioche sans indemnité de transferts, mais il ne rejoindra pas l’OM. Malgré l’offre du club provençal, en concurrence notamment avec Séville, la Real Sociedad, Aston Villa et le Zénith Saint-Pétersbourg, Moreno a décidé de rejoindre Villarreal, avec qui il va bientôt s’engager pour cinq saisons. Dommage pour l’OM, qui espérait pouvoir relancer l’arrière gauche arrivé à Liverpool pour 14 ME en 2014. Ce ne sera donc pas le cas, et Marseille cherche ainsi toujours un latéral gauche pour l’exercice à venir.