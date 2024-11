« ‍Le retour des nuls ‍», la Provence défonce la défense de l’OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM est passé à travers de son match contre Auxerre ce vendredi soir, et les joueurs de Roberto de Zerbi se sont fait incendier dans la presse locale.

Qui aime bien châtie bien et dans ce cas. La Provence n’a pas été tendre avec les joueurs marseillais après leur nouveau revers à domicile, 3-1 contre Auxerre. En première période, chaque fois que l’AJA passait la ligne médiane, cela donnait un but. Et l’ouverture du score sur une lecture de trajectoire digne d’un U9 de la part de Lilian Brassier a provoqué le début d’un match catastrophe pour l’ensemble des défenseurs. Au lendemain du match, La Provence a dévoilé les notes pour les joueurs de Roberto De Zerbi. Absolument personne n’atteint les 4 sur 10, et quatre joueurs enregistrent la note de 1/10.

Balerdi un capitaine qui coûte cher

Il s’agit de Quentin Merlin, Lilian Brassier, Leonardo Balerdi et Pol Lirola. Tout le monde en prend pour son grade, mais le commentaire le plus acerbe concerne le capitaine argentin, qui est accusé de retrouver son niveau des débuts, quand ses bourdes faisaient perdre l’OM. « Il n’est pas le leader attendu par toute une équipe et ses erreurs, grotesques, plombent l’OM, à l’image de ce ballon perdu qui conduit au but de Perrin. Il ne rassure personne cette saison », a lancé le journal sudiste. La Provence s’en est donnée à coeur joie, évoquant une « bronca méritée » pour Lilian Brassier, et des latéraux qui se sont faits manger par leurs adversaires directs.

⏱️ 90+6’ | #OMAJA 1️⃣-3️⃣



Fin du match. L'OM s'incline face à l’AJ Auxerre.



📆 Place à la trêve internationale avant le déplacement à Lens le 23/11 🌍 pic.twitter.com/4jas90ywPm — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 8, 2024

Si la première période a été catastrophique, les changements effectués pendant le repos n’ont pas permis de régler le problème. Les entrants écopent eux aussi de notes salées, à l’image du 2 pour Elye Wahi, qui n’arrive décidément pas à se faire sa place à l’OM. Seul Garcia s’en tire avec un 3,5/10 et ce commentaire qui en dit long : « Il a fait mieux que Merlin, mais ce n’était pas bien compliqué ». Au plus fort de la crise, après ce nouveau fiasco à domicile, il est déconseillé pour les joueurs marseillais d’ouvrir le journal local ce samedi matin.