OM : Un nouveau Zinedine à Marseille ?

L'OM tente le coup pour Zinedine Ferhat, qui a brillé cette saison avec Nîmes.

Formé en tant que scout à l’international, Pablo Longoria ne cherche pas vraiment son bonheur en France. C’est plutôt vers l’Amérique du Sud, l’Italie et l’Espagne que le président de l’OM se tourne pour faire son équipe, et cela correspond aussi à ses habitudes ou aux goûts de son entraineur Jorge Sampoali. Mais en cas de belle opportunité, Longoria ne se refuse rien et n’est pas du genre à nier l’évidence. C’est la raison pour laquelle, selon l’informateur Mohamed Toubache-Ter, l’OM s’intéresse désormais au profil de Zinedine Ferhat. Le milieu offensif s’est mis en évidence la saison passée avec Nîmes, avec 6 buts et 9 passes décisives, ainsi que quelques régalades techniques pour illuminer le jeu de son équipe finalement descendue en Ligue 2.

Autant dire que sa situation est intéressante pour de nombreux clubs, surtout qu’il ne lui reste qu’un an de contrat. A 28 ans, l’Algérien pourrait ainsi se voir offrir une belle opportunité de franchir un grand cap dans sa carrière, lui qui s’est révélé à l’USM Alger, avant de découvrir le championnat de France sous le maillot du Havre. Il vient en tout cas de réaliser la meilleure saison de sa carrière, et il discute de manière appuyée avec la direction de l’OM selon l’informateur spécialisé sur le marché des transferts. De quoi en faire un nouveau Zinedine, non pas après Zidane qui n’a jamais joué à l’OM malgré sa naissance dans la cité phocéenne, mais après le pari raté que représentait Zinedine Machach, qui n’avait pas réussi à enflammer le Vélodrome malgré deux passages, en formation puis en pro, dans les rangs olympiens.