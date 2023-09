OM ‍: Zidane contacté par Longoria, Rothen détruit tout

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Ce samedi soir, l'OM sera en déplacement du côté de Monaco. Un premier test périlleux pour Gennaro Gattuso et ses hommes alors que ces derniers jours le nom de Zinedine Zidane est revenu dans l'actualité.

L'OM va devoir réagir après son revers XXL face au PSG lors du Classique de Ligue 1. Quoi de mieux pour le faire qu'un autre choc, contre Monaco cette fois-ci ? Ce sera la grande première à Marseille pour Gennaro Gattuso, qui vient à peine de reprendre les rênes de l'OM. L'Italien ne manquera pas de pression, surtout qu'il se sait déjà sur un siège éjectable. Ces derniers jours, des rumeurs d'une arrivée de... Zinedine Zidane ont pas mal fait parler sur la Canebière. Des contacts auraient même eu lieu entre Pablo Longoria et le clan du Français. Des fausses informations cependant pour Jérôme Rothen !

Rothen détruit les rumeurs sur Zidane à l'OM

Dans son talk-show sur RMC, le consultant a en effet donné ses informations sur le sujet. Et pour lui, il n'y aura rien tant que les négociations avec l'Arabie saoudite ne seront pas avérées et solides. « Tant que ce fantasme de Zidane à l'OM ne se sera pas réalisé, il existera toujours. Quand le banc de l'OM se libère et les gens reviennent à Zidane et l'envoient sur le banc. Pour aller sur ce sujet, on a enquêté. On a dit que Zidane avait été contacté par Longoria pour prendre la tête de l'OM, ce qui est complètement faux. On ne va pas parler de cette fausse rumeur. Que les gens aient envie que l'OM soit racheté par un milliardaire comme le PSG... Qui est mieux placé que Zidane si cela arrive ? Si l'OM est racheté, bien sûr que j'ai envie qu'ils mettent Zidane. On ne peut pas dire que Zidane se soit mis en danger pour le moment en tant qu'entraineur », a notamment indiqué Jérôme Rothen, qui ne veut pas que les fans marseillais se fassent trop d'illusions... pour le moment.