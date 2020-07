OM : Zidane à Marseille, Boudjellal défend le droit de rêver

Dans : OM.

Au détour d’une interview accordée jeudi au Figaro, Mohamed Ajroudi, candidat au rachat de l’OM, a évoqué ses (énormes) ambitions.

Très ambitieux et tout aussi bavard, l’homme d’affaires tunisien a notamment lâché les noms de Cristiano Ronaldo et de Zinedine Zidane pour le futur de l’Olympique de Marseille. « L’entraîneur en place (Villas-Boas) est très bon, mais qu’est ce qui serait mieux que d’amener l’enfant du pays ? Si c’est Zidane ? (Il acquiesce) L’avenir nous le dira » a notamment confié l’homme censé récolter les fonds afin de faire une offre de rachat à Frank McCourt. Au micro de RMC ce vendredi matin dans Les Grandes Gueules, Mourad Boudjellal a toutefois mis les choses au clair.

Boudjellal précise la pensée d'Ajroudi

L’ancien patron du Rugby Club de Toulon, qui serait président de l’OM en cas de rachat, a précisé la pensée de Mohamed Ajroudi. « Il n’a jamais dit qu’il allait prendre Zidane pour entraîner l’OM. Il a quand même le droit d’avoir des rêves. A l’époque, à Toulon, si j’avais dit que je voulais faire venir Umaga, tout le monde aurait rigolé. Heureusement que je ne l’ai pas dit, mais je l’ai fait » a indiqué Mourad Boudjellal avant d’en dire un peu plus sur le processus de vente du club. « On avance tranquillement. L’OM pas à vendre ? C’est aussi de la politique. On ne lui mettra pas un pistolet sur la tête pour qu’il vende mais je pense que tout est discutable. Ajroudi veut que Marseille soit la capitale de la Méditerranée. Ça l’est déjà un peu mais on veut le faire en encore plus grand. J’ai un esprit compétiteur ». Des propos qui viennent à peine tempérer la folie déclenchée par Mohamed Ajroudi, lequel s’est déjà attiré les foudres de quelques consultants en parlant de Zinedine Zidane et de CR7 à Marseille…