OM ‍: Zeroual tend la main, Longoria lui met un vent

Par Eric Bethsy

Malgré les tensions et les menaces lancées la semaine dernière, Rachid Zeroual semble prêt à enterrer la hache de guerre. Le leader des South Winners aimerait discuter calmement avec Pablo Longoria. Mais de son côté, le président de l’Olympique de Marseille n’a pas les mêmes intentions à l’heure actuelle.

Après quelques jours de réflexion, Pablo Longoria n’a pas seulement décidé de rester. Le président de l’Olympique de Marseille, marqué par les menaces entendues pendant la réunion avec les groupes de supporters le 18 septembre dernier, a prévu de porter l’affaire devant la justice. « J'ai demandé à mes avocats de déposer plainte, annonçait le dirigeant la semaine dernière. Il ne s'agit pas d'alimenter un conflit. Je veux mettre fin à ces comportements pour que cela ne se reproduise plus à l'avenir. C'est ma responsabilité en tant que président. »

Les associations prêtes à discuter

« On doit être en mesure de travailler dans un club de football normal », ajoutait Pablo Longoria, dont l’attaque n’avait pas impressionné Rachid Zeroual. « Je n'en ai rien à foutre, il peut dire ce qu’il veut, réagissait le leader des South Winners. Je sais ce que j’ai entre les mains. S’il continue, ça sortira aux yeux de tous. Et les gens qu’il couvre au centre de formation... C’est tout ce que j’ai à dire. » Après cet échange, les deux parties semblaient très loin d’une éventuelle réconciliation. Et pourtant, la situation pourrait bien évoluer.

Les groupes de supporters de l'OM prêts à renouer le contact avec Longoria



Ce lundi, une réunion a eu lieu entre la préfète de police des Bouches-du-Rhône, Frédérique Camilleri, et six groupes de supporters. L’objectif était d’évoquer la sécurité pour les matchs européens au Vélodrome cette saison. Mais selon L’Equipe, Rachid Zeroual, qui a longtemps entretenu de bonnes relations avec Pablo Longoria, en a profité pour ouvrir la porte à un dialogue avec l’Espagnol qui n’était pas présent lors de cette réunion. Le problème, c’est que le président marseillais, concentré sur la nomination du nouveau coach (Gennaro Gattuso), ne semble pas encore prêt à échanger. La paix n’est donc pas pour tout de suite.