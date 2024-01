OM ‍: Zéro discussion en cours, Truffert est loin de Marseille

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Toujours à la recherche d’un latéral gauche titulaire pendant ce mercato d’hiver, l’Olympique de Marseille ne semble pas en bonne position dans le dossier Adrien Truffert.

Cette semaine, le couloir gauche de la défense du club phocéen a connu quelques changements. Puisque pour compenser le transfert de Renan Lodi à Al-Hilal pour 23 millions d’euros, l’OM a fait venir Ulisses Garcia en provenance des Young Boys de Berne. Si le Suisse est actuellement le seul latéral gauche de l’effectif marseillais, le joueur de 28 ans est venu avec le rôle de doublure en attendant l’arrivée d’un autre latéral gauche de haut niveau. Sauf que cette quête-là semble plus difficile que prévu pour les dirigeants olympiens.

Depuis quelques jours, la piste menant à Adrien Truffert est considérée comme une priorité à Marseille. Sauf que l’international français est jugé intransférable de la part du Stade Rennais. Comme l’entraîneur Julien Stéphan a pu le dire devant la presse le week-end dernier, le club breton ne veut pas lâcher Truffert en cours de saison. Selon L’Equipe, « la porte est fermée » et « il n’y a aucune discussion en cours entre les deux clubs ». Si l’OM a bien pris des renseignements, c’est plus du côté de Truffert, qui verrait d’ailleurs d’un bon œil un transfert dans la cité phocéenne. Mais plus le temps avance et plus le défenseur gaucher s’éloigne de Marseille.

Truffert jugé intransférable par Rennes

• Rennes n'envisage toujours pas un départ d'Adrien Truffert cet hiver, et il n'y aurait aucune discussion entre les deux clubs à son sujet.



C’est donc pour éviter de se retrouver qu’avec le seul Garcia pour la deuxième partie de saison que Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont décidé d’activer d’autres pistes au poste de latéral gauche. Ces dernières heures, le nom de Quentin Merlin (Nantes) a été évoqué, tout comme des pistes menant à deux joueurs jouant dans des championnats étrangers. Quoi qu’il en soit, le dossier Truffert pourrait connaître un ultime épisode ce week-end, sachant que l’OM va se déplacer à Rennes dans le cadre des seizièmes de finale de la Coupe de France. Un rendez-vous autour duquel Longoria pourrait aborder le cas du latéral gauche avec les dirigeants du club breton. Pour définitivement enterrer ce dossier ou relancer un éventuel transfert ? Réponse dans les jours à venir…