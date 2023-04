OM : L'alerte Milik déclenchée, Longoria pris au piège

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Prêté par l’OM l’été dernier, Arkadiusz Milik a toutes les chances d’être définitivement transféré à la Juventus Turin lors du mercato.

Il y a tout juste un an, Pablo Longoria trouvait un accord avec la Juventus Turin pour le prêt avec option d’achat d’Arkadiusz Milik. Pour les dirigeants de l’Olympique de Marseille, le départ de l’international polonais était nécessaire afin de libérer de la masse salariale et boucler la signature d’un certain Alexis Sanchez. Tout le monde a été gagnant dans ce dossier puisque le Chilien a rejoint l’OM et fait office de star de l’effectif tandis que parallèlement, Milik a retrouvé du temps de jeu et le chemin des buts à la Juventus Turin.

Satisfaits du rendement de l’ancien buteur de Naples, les dirigeants de la Vieille Dame souhaitent le conserver lors du prochain mercato. Pour le recruter de manière définitive, ils disposent d’une option d’achat à 7 millions d’euros, une somme raisonnable pour un joueur du calibre d’Arkadiusz Milik. Néanmoins, la Juventus Turin a l’intention de négocier ce prix à la baisse. En effet, la Gazzetta dello Sport affirme que les dirigeants transalpins ne devraient pas activer leur option d’achat, laquelle expire le 30 avril.

La Juventus veut faire baisser le prix de Milik

L’idée de la Juve est de laisser cette option s’expirer afin de négocier sur de nouvelles bases avec l’OM pour le transfert de Milik. En difficulté sur le plan financier après sa pénalité de points, la Juve a peu de chances d’accrocher une place qualificative en Ligue des Champions et sait que ses moyens seront limités sur le marché des transferts cet été. Pour cette raison, l’objectif du club piémontais est de trouver un accord avec l’OM pour un transfert à prix discount de Milik. Une stratégie qui risque d’échauder Pablo Longoria, lequel n’avait pas vraiment prévu de faire une réduction à ses homologues italiens dans le dossier du buteur polonais de 29 ans.