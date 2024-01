OM ‍: Zeki Celik à Marseille, 48 heures pour tout régler ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Contre toute attente, l’OM a mis un énorme coup de pression à Jonathan Clauss au point de vouloir se séparer de l’international français. En cas de départ, le club phocéen cible Lorenz Assignon mais aussi Zeki Celik.

Les 48 dernières heures du mercato estival vont être agitées à l’Olympique de Marseille. Et pour cause, après avoir recruté Ulisses Garcia, Faris Moumbagna, Jean Onana et Quentin Merlin, le club phocéen n’a pas encore terminé de faire ses emplettes. Un milieu offensif créatif est encore espéré par l’état-major de l’OM, qui a identifié Giovanni Reyna (Borussia Dortmund) ou encore Ludovic Blas (Rennes) comme de possibles renforts. Sur le poste de latéral droit, Mehdi Benatia et Pablo Longoria souhaitent également bouger.

Déçus de l’implication du joueur, ils ont mis Jonathan Clauss sur le marché des transferts et sont à la recherche d’un successeur dans le cas où le départ de l’international français se concrétiserait d’ici à jeudi soir. Lorenz Assignon, poussé vers la sortie par Rennes, apparait aujourd’hui comme la cible n°1 de l’OM même si le club phocéen ne s’est pas encore aligné sur les 10 millions d’euros réclamés par le club breton. A en croire les informations de L’Equipe, une seconde piste est en train d’émerger.

L'OM suit de près la situation de Zeki Celik

Celle-ci mène à un ancien de la Ligue 1, à savoir Zeki Celik. L’ex-taulier du LOSC joue peu à l’AS Roma et l’Olympique de Marseille apprécie son profil de joueur de caractère et qui a l’expérience du championnat de France et des coupes d’Europe. Pour l’heure, aucune offre n’a été transmise à l’AS Roma mais l’OM pourrait profiter de ses excellentes relations avec le club de la Louve (Ünder, Pau Lopez) pour récupérer l’arrière droit turc dans le money-time du mercato. Le quotidien national souffle d’ailleurs qu’un latéral droit pourrait débarquer même si Clauss venait à rester. Ce qui serait toutefois surprenant car l’OM compte actuellement quatre latéraux : Clauss et Murillo à droite, Garcia et Merlin à gauche.