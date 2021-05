OM : Zedadka après Adli, Longoria adore la Ligue 2

Dans : OM.

Cet été, l’OM a fait du recrutement de Pol Lirola une priorité après la superbe demi-saison du latéral espagnol, prêté par la Fiorentina.

L’Olympique de Marseille dispose d’une option d’achat à 12 ME pour recruter définitivement Pol Lirola, excellent dans son couloir droit sous les ordres de Jorge Sampaoli. Le joueur prêté par la Fiorentina répond totalement aux attentes de l’entraîneur argentin dans une défense à cinq grâce à sa vitesse, sa qualité technique et la précision de ses centres. Reste que l’OM n’est pas enclin à dépenser 12 ME, raison pour laquelle Pablo Longoria négocie depuis plusieurs jours avec les dirigeants de la Fiorentina pour faire baisser ce tarif, ou obtenir un second prêt de Pol Lirola. Que le président marseillais parvienne ou non à recruter définitivement le natif de Mollet del Vallès, il faudra également recruter un remplaçant à ce poste de latéral droit, où Hiroki Sakaï a fait ses valises pour le Japon.

A en croire les informations de Thomas Bonnavent, journaliste pour Winamax, Pablo Longoria a activé une piste à moindre coût avec Akim Zedadka, grand artisan de la montée de Clermont en Ligue 1. « Info OM : Discussions concrètes entamées entre l'agent d'Akim Zedadka (Clermont Foot) et l'Olympique de Marseille. Élu meilleur latéral droit de Ligue 2. 35 matchs cette saison » a publié le journaliste, pour qui Pablo Longoria a des vues sur cette belle promesse de la saison 2020-2021. Ce n’est pas la première piste que le président de l’OM active en Ligue 2 puisque pour rappel, Pablo Longoria lorgne depuis plus de six mois sur Amine Adli, en fin de contrat en juin 2022 avec Toulouse. Très gourmand au début des négociations, le TFC ne réclame plus que 5 à 10 ME pour son meneur de jeu, qui a fait savoir aux dirigeants de la Ville Rose qu’il ne prolongerait pas.