OM : Amine Adli, accord déjà trouvé avec Marseille ?

Dans : OM.

L'Olympique de Marseille ne pourra rien tirer du départ de Florian Thauvin qui part libre pour les Tigres de Monterrey. Mais Pablo Longoria a déjà d'autres dossiers sur le feu et notamment celui d'Amine Adli.

Les dirigeants de l’Olympique de Marseille doivent une fois de plus réaliser un mercato malin l’été prochain, Pablo Longoria n’ayant par le carnet de chèques de Frank McCourt afin de faire ses emplettes. Cela tombe bien, le nouveau président de l’OM est un spécialiste de ce genre de recrutement. Depuis des semaines, on évoque l’intérêt des dirigeants provençaux pour Amine Adli, le jeune attaquant (20 ans) du TFC, lequel a encore un an de contrat avec le club toulousain. Formé en Haute-Garonne, Adli a largement contribué au très bon parcours toulousain cette saison en Ligue 2, la formation de Patrice Garande étant encore à la lutte pour la montée en L1. Capable d’évoluer comme milieu offensif ou même avant-centre, Hamine Adli, parfois comparé dans son style à Hatem Ben Arfa, avait été évoqué comme un possible renfort de l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato d’hiver, sans que cela ne se concrétise.

Adli et l'OM, accord trouvé

Mais cette fois, les choses ont visiblement bien avancé concernant la venue d’Amine Adli à l’OM cet été. En effet, L’Equipe affirme que Pablo Longoria et les représentants du joueur toulousain auraient déjà trouvé « un accord de principe » autour de ce transfert. Il faut désormais que les responsables de l’Olympique de Marseille et ceux du Toulouse Football Club s’entendent sur l’indemnité de transfert d’un joueur dont la valeur est estimée par Transfermarkt à 5ME. Il semble peu probable que le deal se fasse à ce prix, d’autant plus si le TFC obtient son ticket pour la Ligue 1. Si la venue d’Adli à l’OM est donc clairement bien engagée, il y a encore un peu de chemin à parcourir avant la signature de son contrat dans le bureau de Longoria à la Commanderie.