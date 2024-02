OM ‍: Zappé par Longoria, Papin s’est mis le vestiaire à dos

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

En tant qu’entraîneur de la réserve à l’Olympique de Marseille, Jean-Pierre Papin pouvait prétendre à la succession de Gennaro Gattuso. Mais une déclaration publique du technicien français n’est pas passée en interne.

Même s’il dément, on se doute que Jean-Pierre Papin a au moins envisagé d’entraîner l’Olympique de Marseille. Après le départ de Gennaro Gattuso, le club phocéen était à la recherche d’un intérimaire pour terminer la saison. Une mission qui semblait correspondre au profil de l’actuel coach de la réserve olympienne. Alors pourquoi le président Pablo Longoria a-t-il finalement nommé Jean-Louis Gasset ?

Papin a refusé l'équipe pro de l'OM, on y croit ?



🗣️ Eric : "Je l'ai eu au téléphone récemment, il est épanoui avec les jeunes, il s'éclate. Et depuis qu'il a dit que les mecs ne travaillent pas assez devant le but, il n'a pas bonne presse dans le vestiaire." #RMCLive pic.twitter.com/DtWyJWEXOL — Super Moscato Show (@Moscato_Show) February 27, 2024

D’après le consultant Eric Di Meco, Jean-Pierre Papin n’a pas la cote en interne à cause d’une déclaration publique. « Si vous voulez entrer dans les détails pour savoir pourquoi on ne lui a pas proposé le poste... En creux, on le sait. On sait ce qui s'est passé. Il a dit un jour que les mecs ne travaillaient pas assez devant le but, ça n'a pas plu au coach (Gennaro Gattuso, ndlr) et ça n'a pas plu aux mecs dans le vestiaire, a expliqué l’ancien Marseillais sur RMC. Et donc dans le vestiaire, je ne suis pas sûr qu'il ait bonne presse. »

Papin épanoui avec les jeunes

En novembre dernier, le Ballon d’Or 1991 avait effectivement critiqué les attaquants de l’Olympique de Marseille. « Aujourd'hui, ça ne travaille pas assez, avait-il lâché. Quand vous voyez un attaquant qui arrive devant le but et ne sait pas quoi faire du ballon, c'est parce qu'il ne bosse pas assez... C'est un constat qui vaut pour tous les clubs, dont l'OM. » Si l’explication de son ancien coéquipier se confirme, Jean-Pierre Papin peut regretter sa sortie médiatique.

De toute façon, le technicien passé par Strasbourg et Lens se plait dans ses fonctions actuelles. « Je l'ai eu au téléphone récemment, il est épanoui, il s'éclate, a témoigné Eric Di Meco. Il a pris une équipe qui était en galère, l'entraîneur était parti, c'était un moyen pour lui de revenir au terrain. Il s'éclate parce qu'il voit progresser ses gamins. » Difficile d'imaginer que les ambitions de JPP s'arrêtent là.