OM : Zambo Anguissa l'avoue, tout le monde avait Neymar à l'oeil

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

Très bon contre le Paris Saint-Germain, à l'image de l'Olympique de Marseille dans sa globalité, lors du Classique de dimanche dernier (2-2), Franck Zambo Anguissa a révélé les clés de la réussite.

Avec Lucas Ocampos, Franck Zambo Anguissa est le grand bénéficiaire du changement de système de Rudi Garcia, opéré à la mi-septembre suite à la défaite contre Rennes (1-3). Préféré à Sanson et à Lopez aux côtés de Luiz Gustavo dans le 4-2-3-1 de l'OM, l’international camerounais apporte un vrai plus dans l'entrejeu avec son engagement physique. Face au PSG, le joueur de 21 ans a gratté 19 ballons en gagnant ses duels. Une bonne performance personnelle qui s'est ressentie sur la prestation collective puisque Marseille a tenu en échec l'ennemi parisien. Un simple travail qui porte ses fruits selon Anguissa.

« Sur ce match, avec Luiz Gustavo, on avait à cœur de gagner le maximum de duels possibles. Contre Paris, ce n’est pas évident parce que c’est une équipe qui joue très bien. Ma priorité, c’était de récupérer le maximum de ballons, de les harceler et de les empêcher de jouer. On a bien défendu tous ensemble, en bloc, en équipe. Neymar ? Quand tu as un joueur comme ça en face, on le surveille tous ! C’était plus facile parce que Flo Thauvin a vraiment bien défendu, pourtant c’est un attaquant. Je ne vais pas m’attribuer le mérite d’avoir défendu tout seul. Sans mes coéquipiers, ça n’aurait pas été la même chose. On a essayé de rester concentré du début à la fin. On a fait attention à tout. On a eu à cœur de ne pas entrer effrayés dans ce match. On voulait donner le meilleur de nous et jouer relâchés. On voulait sortir de ce match sans regrets, je pense que c’est ce qui a fait la différence. On sentait une équipe solidaire et volontaire », a lancé, dans Team Duga, Zambo Anguissa, pour qui le marquage collectif sur Neymar a porté ses fruits. De quoi donner une idée aux autres équipes.