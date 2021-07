OM : William Saliba arrive, Marseille est prévenu

Dans : OM.

Sur le point de rejoindre l’Olympique de Marseille, William Saliba reste à 20 ans un énorme espoir du football français.

Il sort pourtant de plusieurs années difficiles, puisqu’Arsenal n’a jamais voulu lui faire confiance malgré les 29 ME dépensés en 2019 pour le faire venir. Depuis, un retour à Saint-Etienne puis un passage en prêt à Nice avec des blessures également, ont freiné son explosion. L’OM s’est donc logiquement positionné pour tenter de relancer l’international français dans toutes les catégories de jeunes. Si son statut de joueur arrivant en provenance d’Arsenal peut envoyer du rêve aux supporters, la réalité est bien différente. C’est en effet un élément encore jeune et qui n’a pas fini totalement son parcours de post-formation qui débarque à Marseille, avec encore beaucoup de choses à travailler et des progrès à réaliser. A cela s’ajoute déjà un passé chargé au niveau des blessures, et beaucoup de déceptions avec Arsenal, et ensuite de longues négociations avec trois prêts dans sa jeune carrière. Tout cela fait que William Saliba ne doit pas être attendu comme le Messie en défense centrale pour Jacky Bonnevay, qui se confie dans La Provence.

« Ce type de joueur n’est pas totalement fini, il a encore des choses à travailler et quand tu fais quatre clubs en quatre ans, on peut se demander si tu es toujours dans la démarche de te développer, si le club est aussi dans cette vision ou si on est uniquement dans l’utilisation immédiate du joueur. Il a encore des choses à apprendre, même s’il a déjà un très bon niveau. Il pourra être un très grand défenseur, mais on peut se poser encore des questions pour savoir s’il sera parmi le haut de gamme. Quand clubs en quatre ans, ça peut être déstabilisant, on est plus dans les discussions de contrat », a souligné l’ancien capitaine de l’OM, qui a connu William Saliba à Saint-Etienne, où il était entraineur adjoint quand le défenseur central a explosé.