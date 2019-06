OM : West Ham rend fou Marseille dans le dossier Sanson !

Dans : OM, Mercato, Premier League.

Du côté de West Ham on semble prendre un malin plaisir à prendre les dirigeants marseillais pour des pigeons. Et deux ans après avoir revendu Dimitri Payet à l'OM pour quasiment le double du prix qu'il l'avait acheté deux ans avant à Marseille, le club londonien a encore une fois parfaitement analysé la situation du club phocéen dans ce mercato. Conscient que l'Olympique de Marseille a obligation de faire rentrer de l'argent dans les caisses d'ici le 30 juin, afin de pouvoir se présenter devant l'UEFA avec la tête haute sur le plan financier, West Ham en profite tout simplement pour faire baisser les prix de Morgan Sanson, joueur que la formation de Premier League convoite.

Alors que l'on évoquait un montant de 35ME pour le transfert du milieu de terrain, les Hammers seraient désormais nettement moins généreux, comptant sur la pendule qui tourne pour contraindre Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt a faire un gros effort pour aboutir rapidement à un accord. Selon InfoMercato141, très bien informé sur l'OM, West Ham prend donc son temps. « West Ham veut baisser le prix de Morgan Sanson. Le transfert devrait avoir lieu mais à un prix sûrement plus bas 25 à 28ME... West Ham sait l’OM est endetté, sait l’OM pressé, sait l’OM dans l’obligation de vendre..Ils jouent la montre.🤞transfert crucial pour la suite », affirme l'insider, qui avait annoncé avant tout le monde l'accord entre Marseille et Uber Eats pour le contrat de sponsoring maillot.