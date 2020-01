OM : West Ham n’a pas pensé 1 seconde au « traître » Payet

Dans : OM.

Avec 8 buts et 4 passes décisives depuis le début de la saison, Dimitri Payet est de loin le joueur le plus décisif de l’Olympique de Marseille.

Forcément, les supporters de l’OM étaient très inquiets lorsque, la semaine dernière, L’Equipe annonçait à la Une de son journal que West Ham souhaitait rapatrier son ancien joueur. Une information qui avait également surpris André Villas-Boas, lequel avait rapidement balayé l’hypothèse d’un transfert de Dimitri Payet lors d’une conférence de presse. « La qualification en Ligue des champions n'est pas possible sans un joueur comme Dimitri Payet. Pour moi, Dim est intransférable. Il le sait. On a une relation spéciale avec lui. Il a un rôle spécial pour l'équipe » expliquait le Portugais. Ce n’est pas la performance offensive moyenne de l’OM contre Angers samedi (0-0) sans Dimitri Payet, suspendu, qui va faire changer d’avis le coach marseillais.

Il semblerait de toute façon que West Ham n’ait aucunement l’intention de passer la seconde dans le dossier Dimitri Payet lors du mercato hivernal. En effet, Foot Mercato rapporte que les Hammers n’ont tout simplement jamais pensé à faire revenir leur ancien meneur de jeu en janvier. Il faut dire que Dimitri Payet et West Ham s’étaient quittés sur un énorme froid puisque l’international français avait fait la grève de l’entraînement pour rejoindre l’Olympique de Marseille en janvier 2017, estimant que West Ham ne pouvait pas refuser l’offre à 30 ME bonus compris de Jacques-Henri Eyraud au mercato. Du côté des supporters londoniens, la rumeur d’un retour de Dimitri Payet avait divisé. Dans les travées du stade Olympique de Londres, personne n’a oublié les coup-francs magistraux de l’ancien Stéphanois ainsi que ses chevauchées fantastiques. Mais l’Anglais est rancunier et visiblement, Dimitri Payet n’est pas près de remettre les pieds à West Ham. Pour le plus grand bonheur de l’OM…