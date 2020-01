OM : Le retour de Payet, ça hurle à West Ham

Dans : OM.

Annoncé proche de West Ham cette semaine, Dimitri Payet ne devrait pas quitter l’OM pour revenir à Londres. Cela tombe bien, il n’est pas le bienvenu.

Dimitri Payet ne va quand même pas faire que ça pendant toute sa carrière. Passé de l’OM à West Ham en 2015, le meneur de jeu était revenu à Marseille moins de deux ans plus tard, dans un grand fracas. Solidement installé à l’OM, le numéro 10 fait désormais l’objet d’une étrange rumeur d’un retour à West Ham. Le club anglais a des moyens financiers et une position difficile au classement, en grande menace de relégation. Dans le même temps, Jacques-Henri Eyraud a octroyé un énorme contrat au Réunionnais, et est forcé par le fair-play financier à faire de belles ventes.

Mais cela s’arrête là. West Ham a fait savoir qu’il n’y avait aucun intérêt de sa part pour faire revenir Dimitri Payet, même si quelques intermédiaires ont même tenté de mettre sur pied une offre de prêt avec option d’achat. Une rumeur qui tombe donc à l’eau, surtout que l’international français n’aurait clairement pas été le bienvenu chez les Hammers. Les supporters de ces derniers réagissent en masse à cette annonce depuis jeudi, et le nom de Payet en a fait sortir quelques-uns de ses gonds. Toujours traité de « snake », soit de traitre, le milieu de l’OM est parfois vu comme un joueur capable de sauver West Ham d’une descente en D2 anglaise. « Je préfère descendre en D2 que de le voir revenir », a même lancé un fan de West Ham, pour qui ce serait la honte suprême de voir son club se plier en quatre pour récupérer un joueur qui a choqué avec son désir de vouloir partir à tout prix pour l’OM en janvier 2017.