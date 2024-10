OM ‍: Wahi l'exaspère, il se fait détruire en direct

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche soir en Ligue 1, l'OM a humilié Montpellier sur le score de 5 buts à 0. Elye Wahi s'est quelque peu rassuré en marquant un but, même si tout n'est pas encore parfait.

L'OM a bien réagi ce dimanche soir à Montpellier après son match nul au Stade Vélodrome face à Angers. Les Phocéens ont étrillé les Héraultais sur le score de 5 buts à 0. Titulaire, Jonathan Rowe a régalé. S'il n'a pas marqué, l'Anglais monte en puissance et pourrait bien finir par gagner sa place, à terme, dans le onze de Roberto De Zerbi. C'est en tout cas le souhait de beaucoup de fans et observateurs de l'OM. A contrario, si Elye Wahi a lui marqué face à son ancienne équipe, il ne fait pas l'unanimité. Certains aimeraient le voir gagner en régularité. C'est d'ailleurs l'avis de Kevin Diaz.

Wahi, ça ne va toujours pas ?

Lors d'une apparition sur RMC, le consultant n'a en effet pas fait dans la langue de bois concernant Elye Wahi, encore loin de le convaincre : « La question n’est pas de savoir s’il peut marquer des beaux buts. Je ne doute pas qu’il peut en marquer. Tu sais qu’un footballeur de haut niveau, c’est Johan Cruyff qui le disait, il touche la balle moins de deux minutes par match. Et encore, pour les meilleurs. Ce qui compte, c’est ce que tu fais pendant les 88 autres minutes. Et encore sans les arrêts de jeu. Et à partir du moment où tu n’es pas capable de jouer pour les autres, pour l’équipe, même si tu es avant-centre, et surtout quand tu as un entraîneur aussi exigeant face à des blocs bas, tu ne seras pas jugé sur le but que tu vas mettre ou les 20 secondes où tu as été inspiré toutes les quatre semaines. C’est tous les week-ends, pendant 90 minutes, où tu dois être inspiré dans tes déplacements et tes replacements, dans tes appels, dans tes prises d’espace, pas forcément pour toi mais pour libérer quelqu’un, quand il faut défendre et attaquer ». Dimanche soir prochain au Stade Vélodrome face au PSG, Elye Wahi aura une belle occasion de marquer les esprits et montrer qu'il peut faire passer un cap à l'OM. Sinon, il pourrait finir par provoquer de gros doutes dans l'esprit de certains à Marseille.