OM ‍: Wahi en crise, De Zerbi fait un choix déroutant

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Auteur d’un but sur penalty depuis le début de la saison, Elye Wahi affiche de grosses lacunes. L’ex-buteur de Lens peine à se montrer à son avantage, mais Roberto De Zerbi n’a pas l’intention de le faire sauter.

Avant-centre à l’Olympique de Marseille n’est pas un métier facile et même les plus expérimentés dans le domaine peuvent en témoigner. Alexis Sanchez ou encore Pierre-Emerick Aubameyang ont réussi à passer ce crash-test, mais non sans mal, notamment dans le cas de l’attaquant gabonais, qui a mis plusieurs semaines à se mettre le public dans la poche après des débuts laborieux. Elye Wahi peut donc se rassurer, rien n’est encore perdu. Mais son début de saison est mauvais, et l’ancien Lensois lui-même ne dira sans doute pas le contraire. Auteur d’un seul but (sur penalty), Elye Wahi sort de deux matchs ratés contre l’OL dans un contexte particulier avec l’infériorité numérique et à Strasbourg, où il n’a cette fois pas l’excuse d’avoir joué dans une équipe amputée d’un joueur.

De Zerbi attend plus de Wahi mais le soutient

La situation est d’autant plus critique pour l’attaquant acheté 25 ME l’été dernier qu’il sent dans son cou le souffle de son concurrent principal Neal Maupay. Buteur contre Nice, un match pour lequel Wahi était blessé, l’ancien de Brighton n’a mis qu’une minute à se montrer dangereux face à Strasbourg avec un superbe appel dans le dos de la défense, une feinte sublime et une frappe repoussée par Petrovic. Pour la réception d’Angers vendredi, Roberto De Zerbi pourrait être tenté de titulariser Maupay à la place de Wahi, mais cette tendance peine à se dessiner clairement car selon L’Equipe, le coach italien affiche un soutien sans faille à l’égard de Wahi.

OM : Elye Wahi inquiète Roberto De Zerbi https://t.co/upXnsg6x6p — Foot01.com (@Foot01_com) September 30, 2024

« De Zerbi, lui maintient une confiance indéfectible jusqu'à présent » affirme le quotidien national dans son édition du jour. Là où certains coachs pourraient perdre patience et tenter de faire jouer la concurrence en lançant Maupay dans le onze de départ, De Zerbi semble plutôt favorable au soutien de son joueur en difficulté mais auquel y croit farouchement. « Wahi va très vite, est capable d'appels incisifs dans la profondeur et, s'il est en confiance, il ne fait pas de cadeau quand il est lancé vers le but. Ce sont des qualités précieuses » ajoutent nos confrères Baptiste Chaumier et Mélisande Gomez, pour qui Roberto De Zerbi est réceptif aux qualités de Wahi, raison pour laquelle il continue de le soutenir, en privé comme en public.

Malgré cela, l’ancien Montpelliérain sera-t-il titulaire vendredi au Vélodrome, un stade qui l’avait sifflé après le match nul à Reims en raison de ses multiples occasions ratées ? Si cette confiance totale se confirme, alors il n’est pas impossible de voir l’international espoirs français enchainer une troisième titularisation de suite. Mais à domicile face à la lanterne rouge de la Ligue 1, il n’aura plus d’excuse.