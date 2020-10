OM : Marseille rend hommage à Eddie Van Halen

Dans : OM.

L'Olympique de Marseille a rendu hommage à Eddie Van Halen, décédé mardi soir et créateur du célèbre Jump avec son groupe.

Sa famille l'a annoncé mardi, âgé de 65 ans, Eddie Van Halen est décédé d'un cancer. Si le guitariste, et créateur du groupe qui porte son nom et celui de son frère ainé, est particulièrement connu en France, c'est bien évidemment parce qu'il a composé et joué le célèbre Jump, chanté par David Lee Roth au sein du groupe Van Halen. Et c'est ce tube qui accompagne les joueurs de l'OM lorsqu'ils entrent sur la pelouse du Vélodrome. L'OM a donc tenu à rendre hommage après la mort d'Eddie Van Halen. « Eddie Van Halen, membre fondateur du groupe Van Halen dont le titre « Jump » accompagne l’entrée de nos joueurs nous a quittés. L’Olympique de Marseille adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et ses proches », a écrit l'OM.