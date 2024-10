OM ou Algérie, Mohamed Henni est dans la sauce

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

Supporter mythique de l’OM sur les réseaux, Mohamed Henni a dû faire face à un dilemme de choix : le créateur de contenu a dû trancher entre son pays d’origine et son club de cœur.

Sa popularité n’est plus à prouver. Depuis de nombreuses années maintenant, Mohamed Henni est l’un des créateurs de contenu les plus célèbres du football français sur YouTube. Parfois sanguin dans ses débriefs où il n’hésite pas à casser, entre autres, ses télés, Mohamed Henni compte plus de 2 millions d’abonnés sur la plateforme de vidéos. Ce populaire supporter de l’Olympique de Marseille a émergé en 2016, année où il a commencé sur YouTube, et depuis, il n’a fait que monter les échelons pour devenir entre autres un ambassadeur de Winamax ainsi qu’une personnalité choisie par Adidas pour promouvoir la Coupe du Monde de rugby. Néanmoins, ces dernières heures, Mohamed Henni était dans l’embarras lorsque le média Point de Penalty lui a demandé s’il préférait l’OM ou l’Algérie, son pays d’origine. Pour rappel, Henni avait cassé trois télés le jour de la finale de la CAN 2019 remportée par les Fennecs contre le Sénégal, signe de son attachement avec ce pays.

Entre l’OM et l’Algérie, Mohamed Henni a tranché

On a demandé à Momo Henni s'il préférait l'OM ou l'Algérie 👀 pic.twitter.com/xZj63sGjU6 — Point de Penalty (@_PointDePenalty) October 13, 2024

Surpris de cette question émanant d’une personne revêtant le maillot de l’Algérie, Mohamed Henni a réfléchi pendant plusieurs secondes mais a fini par faire son choix : «Je n'y ai jamais pensé. Moi, la seule question que j’avais sur ça, c’est si je préférais voir l’Algérie gagner la Coupe du Monde ou l’Olympique de Marseille remporter la Ligue des Champions. Après, je ne vais pas te mentir, l’OM passe avant tout. Je ne supporte pas une ville, mais un pays. Limite s'il y a OM - France, je suis pour Marseille, donc je choisis l’OM. Toi tu habites à Lille, ce n’est pas la même chose quand tu suis l’OM de Lille, c’est comme un mec de Poitiers qui supporte Madrid. Le dilemme est plus dur pour moi. Désolé au peuple algérien, c’est terminé je ne mettrai plus un pied chez vous», a-t-il ironisé. Les supporters des Fennecs apprécieront ce choix qui ne pouvait de toute façon faire que des malheureux entre les deux passions de Mohamed Henni.