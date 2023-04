OM : Vitinha, tout le Portugal n'a pas pu se planter

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Recruté pour 32 millions d’euros au mercato d’hiver, Vitinha n’a pas encore eu l’occasion de prouver sa valeur à l’OM. Pas de quoi remettre en cause le niveau d'un joueur très apprécié au Portugal.

Titularisé face à Nice trois jours seulement après son arrivée au club, l’international espoirs portugais avait été remplacé dès la mi-temps par Igor Tudor. Depuis, Vitinha a très peu joué avec l’Olympique de Marseille. A la surprise générale, l’ancien attaquant de Braga était titulaire lors du dernier match disputé par le club phocéen, à domicile face à Montpellier. Très peu servi dans de bonnes conditions, le Portugais de 23 ans a peiné à se mettre en évidence. Il est toutefois trop tôt pour faire de lui un flop, même si les supporters et les observateurs attendent logiquement beaucoup de Vitinha au vu du prix dépensé par Pablo Longoria pour le recruter.

Interrogé sur Football Club de Marseille, l’intervenant Belmel Bouzelifa a demandé du temps avant de cataloguer Vitinha comme un flop. « Parler de flop c’est trop tôt » estime-t-il avant de poursuivre. « Il n’a pas eu de ballons. Quand tu as un joueur qui arrive, avec un transfert conséquent on a beaucoup moins de patience. Tandis que tu prends Milik, tout le monde disait ‘il n’a pas de ballons’. Là, sur ce match-là, il n’a pas de ballons non plus. Clauss il te fait une course de fou, il dribble quatre ou cinq joueurs mais il ne sert pas Vitinha. Je ne pense pas que ce soit un dribbleur, mais il se bat beaucoup, beaucoup de remise et dos au jeu il s’en sort bien. Guendouzi il lui met une mine, sur une touche de la poitrine il le dévie » analyse l’intervenant de FCM, avant de conclure.

Vitinha flop à l'OM, c'est trop tôt pour l'annoncer

« C’est trop tôt pour parler de flop, il a son temps d’adaptation. Il a eu du temps de jeu mais c’est difficile de juger sur ce match. En dehors du prix, je ne peux pas penser que tous les observateurs portugais qui disaient que c’était un gros prospect, un joueur prometteur avaient tort, donc c’est vraiment trop tôt. Je pense qu’ils l’ont pris dans une espèce de projection pour la saison prochaine ». Autant dire qu’il faudra encore de la patience avant de juger Vitinha, lequel pourrait de nouveau avoir sa chance contre Lorient dimanche soir, Igor Tudor ayant la volonté d’associer le Portugais avec Alexis Sanchez à la pointe de l’attaque. En espérant que ce duo relance l’OM, dans le dur ces dernières semaines et en grand danger dans la course au podium.