OM ‍: Vitinha se plante, Gattuso fait une annonce forte

Par Corentin Facy

Titulaire en l’absence de Pierre-Emerick Aubameyang contre l’AEK Athènes, Vitinha a livré une prestation en demi-teinte à la pointe de l’attaque de l’OM.

Comme à son habitude, l’attaquant portugais de l'Olympique de Marseille a été très généreux et ses courses ainsi que son pressing ont gêné les défenseurs de l’AEK Athènes. Impliqué au début de l’action sur le deuxième but, Vitinha a toutefois été très maladroit dans le dernier geste. Jeudi soir, il a pourtant eu de très belles munitions avec au total trois occasions nettes de but. Sur sa première occasion, il se manque complètement alors qu’il n’a plus qu’à mettre un plat du pied à six mètres du but après un superbe travail de Vitinha.

🔍 "Le problème avec Vitinha, c’est qu’à un moment, le ballon rentre en contact avec le pied."



🗣️ @Yannis_LB pic.twitter.com/vrOd9dGZNz — Winamax FC 🔞 (@WinamaxFC) November 9, 2023

Sur la seconde, le gardien fait un arrêt splendide après un beau centre de Renan Lodi et enfin sur la troisième occasion, il croise un peu trop sa frappe du pied droit et trouve le poteau. Il y a donc encore à redire sur l’avant-centre de l’OM, qui devrait néanmoins enchainer une deuxième titularisation consécutive dimanche soir à Lens. Car son entraîneur Gennaro Gattuso lui fait pleinement confiance et lui a témoigné tout son amour après la victoire marseillaise à Athènes jeudi soir.

Gattuso affiche un soutien sans faille à Vitinha

« Il me plaît beaucoup, je suis fier d’entraîner un joueur comme ça, arrêtez d’avoir l’impression que je ne l’aime pas ! Je fais juste des choix devant. Il a fait un super match ce soir. Je lui ai toujours dit qu’il devait améliorer une chose : le sourire ! Vitinha a toujours une tête d’enterrement. Je ne veux pas que ça se finisse comme Aubameyang, s’il n’enchaîne pas les buts lors de quatre ou cinq rencontres, il est sifflé, il y a des polémiques. Les sifflets, je les prends pour moi » a tenu à préciser Gennaro Gattuso, lequel défend Pierre-Emerick Aubameyang tout autant qu’il défend Vitinha dans la mesure où il sait qu’il aura besoin de ses deux attaquants tout au long de la saison. Buteur lors du match aller contre l’AEK Athènes, l’attaquant portugais aura sans doute à cœur de se racheter de son inefficacité lors de ce match retour dès dimanche face à Lens dans un nouveau match qui s’annonce bouillant à l’extérieur pour l’OM.