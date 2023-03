OM : Vitinha et Ounahi pas au niveau, Tudor s’explique

Dans : OM.

Recrutés cet hiver, Vitinha et Azzedine Ounahi doivent se contenter de petites apparitions avec l’Olympique de Marseille. Les deux Olympiens n’ont pas encore la confiance de l’entraîneur Igor Tudor qui s’est expliqué en conférence de presse.

Avec un seul match par semaine, la fin de saison s’annonce très longue pour certains remplaçants à l’Olympique de Marseille. L’entraîneur Igor Tudor fait confiance aux mêmes hommes sans s’occuper des éventuels états d’âmes. La situation n’est pourtant pas simple pour Vitinha et Azzedine Ounahi. L’attaquant portugais, recruté pour 32 millions d’euros, et l’international marocain, très en vue au Mondial 2022, doivent se contenter de petites apparitions depuis leur arrivée.

Du moins lorsque le coach croate juge nécessaire de les lancer en fin de rencontre, ce qui n’était même pas le cas face à Strasbourg (2-2) dimanche dernier. En cause selon Igor Tudor, une adaptation obligatoire sur le plan physique. « C'est un joueur dont je suis content, il fait un bon travail, a encensé le technicien concernant Vitinha. Il faut qu'il s'adapte au championnat, c'est un championnat très physique, donc ce n'est pas simple. Ça prend un peu de temps et il en faut encore un peu. »

Ounahi progresse mais...

« Mais on pourra compter sur lui d'ici la fin du championnat sachant qu'il reste encore beaucoup de matchs, a rassuré le coach marseillais, qui a utilisé le même argument pour le milieu de terrain. Il est en progression constante, surtout à l'entraînement, il a fait une très belle semaine. Je regarde tous les détails, que ce soient les duels, la course ou les passes. On a un jeu qui prône un football physique. C'est un joueur qui est en amélioration sur ça. »

« C’est un joueur talentueux, de haut niveau dans les passes et les dribbles. S'il réussit bien à intégrer les autres choses qu'on voit à l'entraînement, je pense qu'il peut devenir un joueur important pour nous », a prédit Igor Tudor, dont les exigences physiques n’ont pas posé problème à l’autre renfort hivernal Ruslan Malinovsky, souvent titularisé depuis son arrivée en provenance de l’Atalanta Bergame.