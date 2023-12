OM ‍: Vitinha et Marseille, divorce foudroyant cet hiver ‍?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Malgré quelques bonnes périodes, Vitinha peine toujours à s’imposer comme un titulaire indiscutable sur le front de l’attaque de l’OM. De quoi envisager un départ lors du mercato hivernal ?

Très décevant sous les ordres d’Igor Tudor après son transfert retentissant à l’Olympique de Marseille pour 30 millions d’euros en janvier dernier, Vitinha bénéficie d’un temps de jeu plus important depuis la prise de fonctions de Gennaro Gattuso. Régulièrement aligné au côté de Pierre-Emerick Aubameyang, l’ex-attaquant de Braga comptabilise 4 buts et 2 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Des chiffres en amélioration mais encore loin du standing attendu pour un joueur recruté à prix d’or par Pablo Longoria. Régulièrement utilisé, Vitinha n’est pas non plus un titulaire indiscutable dans l’esprit de Gennaro Gattuso, qui dispose d’autres solutions pour accompagner Aubameyang en attaque avec Correa ou encore Ndiaye.

C’est ainsi que d’après les informations de l’insider Le Petit OM sur le réseau social X, un départ surprise de Vitinha lors du mois de janvier n’est pas à exclure à 100 %. « Certaines sorties pourraient aussi donner de l'air aux finances olympiennes et ainsi donner plus de possibilités pour le recrutement. Sont candidats (au départ) : Ounahi qui a déçu lors de sa première année marseillaise. Gueye qui n'a toujours pas prolongé son contrat. Sarr dont les débuts prometteurs ont vite été effacés par des prestations insipides. Vitinha dont les propositions seront étudiées. Correa qui est décevant en prêt » fait remarquer l’insider marseillais.

Vitinha pas retenu par l'OM en cas d'offre cet hiver ?

Contre toute attente, Vitinha pourrait donc être vendu en cours de saison en cas de proposition intéressante lors de ce mois de janvier. Reste maintenant à voir si des clubs européens se positionneront sur le jeune avant-centre portugais de 23 ans, donc l’acclimatation à l’Olympique de Marseille semble pourtant en bonne voie. Sa présence lors de la Coupe d’Afrique des Nations semble par ailleurs importante car l’OM perdra Sarr, Ndiaye ou encore Harit dans le secteur offensif durant cette période. Quoi qu’il en soit, tout semble possible lors des périodes de mercato à Marseille depuis la prise de fonctions en tant que président de Pablo Longoria. Vitinha n’est donc pas à l’abris d’être poussé vers la sortie cet hiver…