OM : Vitinha est déjà une erreur, il attaque Longoria

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Vitinha a connu une première difficile avec l'OM contre Nice ce dimanche soir en Ligue 1. Le jeune Portugais commence déjà à susciter quelques interrogations.

Dans les ultimes heures du mercato, l'OM frappait un grand coup en signant Vitinha en provenance de Braga. L'arrivée du Portugais est d'ailleurs historique pour les Phocéens puisque l'OM aura arraché l'attaquant pour près de 32 millions d'euros. Un record dans l'histoire marseillaise sur le marché des transferts concernant les arrivées. Titulaire face à Nice pour ses grands débuts au Stade Vélodrome, Vitinha aura été plutôt transparent. Remplacé à la pause, le joueur de 22 ans suscite quelques inquiétudes. Pas sur son niveau contre Nice, mais sur le risque qu'a pris l'OM dans son recrutement. C'est en tout cas l'avis d'Yvan Le Mée, consultant de la chaîne sportive et agent de très nombreux footballeurs, en France et en Europe.

Vitinha, l'OM bloqué au mercato ?

Vitinha va vite s'intégrer mdrpic.twitter.com/Zpwqg7j8d9 — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) February 4, 2023

Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, le consultant a en effet donné son avis sur le sujet. Et il n'est pas apparu très confiant pour le coup Vitinha à l'OM. « On ne va pas le juger sur le match contre Nice. Mais le débat est de dire : si tu mets 32 millions sur cet attaquant et que l'objectif c'est de le revendre, il faudra 60 millions. Ce sera sans doute la Premier League parce qu'il n'y a que la Premier League qui peut mettre 60 millions. Et je ne suis pas convaincu que la Premier League soit prête à mettre 60 millions. Soit tu prends un joueur qui est prêt tout de suite comme Zapata ou Moffi, soit il ne fallait pas faire partir Milik. Pour prendre un joueur qui va jouer dans la rotation alors que tu as besoin d'un numéro 9... Il ne sera pas prêt tout de suite et c'est un peu gênant quand c'est un transfert record », a notamment indiqué Yvan Le Mée, inquiet sur ce transfert à l'OM. Selon les premières indiscrétions de la presse, Vitinha ne devrait pas débuter la rencontre de Coupe de France mercredi soir face au PSG au Stade Vélodrome.