OM ‍: Visite médicale en cours pour Iliman Ndiaye à Everton

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Un an après avoir rejoint l'Olympique de Marseille, Iliman Ndiaye va quitter le club phocéen. Le joueur passe actuellement sa visite médicale à Everton.

C'est en avion, et pas en train, que Iliman Ndiaye a rejoint Liverpool où le joueur de 24 ans va rapidement signer son nouveau contrat avec Everton. Fabrizio Romano confirme que Ndiaye passe actuellement sa visite médicale. Une fois que cela aura été le cas, l'ancien joueur de Sheffield United signera pour cinq ans avec le club de Premier League. Pour l'Olympique de Marseille, ce départ d'Iliman Ndiaye va se concrétiser par une rentrée de 18,5 millions d'euros plus des bonus à hauteur de 1,5 million d'euros, soit plus que ce que Pablo Longoria avait payé l'an dernier pour le faire venir. Malheureusement, et selon certaines sources, la famille de Ndiaye préférait vivre en Angleterre, et cela a poussé le joueur à accepter ce retour de l'autre côté de la Manche après une saison très mitigée à l'OM.