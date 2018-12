OM : Virer Garcia, Payet en parle !

Dans : OM, Ligue 1.

L’Olympique de Marseille n’a pas su relever la tête ce mercredi en Coupe de la Ligue, alors que la réception de Strasbourg devait permettre d’endiguer la fin de série. Dimitri Payet, qui a manqué deux pénaltys lors de cette soirée maudite, un pendant le match et l’autre durant la séance fatidique, a reconnu sans mal que cette élimination lui incombait. Mais en attendant, c’est Rudi Garcia qui voit sa démission être demandée de plus en plus régulièrement par les supporters, qui constatent que le coach provençal n’a plus les solutions pour faire gagner son équipe.

« Le scénario est cruel car on a l'impression que tout est contre nous en ce moment. Cette élimination est pour moi. Il y a des soirs comme ça où on peut en mettre deux ou en louper deux… Mais s’il faut retirer demain, je tirerai. Pour l’instant le travail ne paie pas. On est toujours là, on ne lâche pas, il n'y a pas de malaise. Plutôt de la malchance, un manque de confiance. Je ne sais pas si c'est la crise mais c'est vrai que l'on n'est pas dans une période positive. Le départ du coach ne changerait pas les résultats. On est tous ensemble, joueurs, coach et staff compris », a promis le meneur de jeu, qui évoque tout de même ouvertement cette possibilité de voir l’OM se séparer de Rudi Garcia. A moins d’un coup de Trafalgar à la José Mourinho, le coach olympien devrait tout de même voir sa confiance être renouvelée par ses dirigeants jusqu’au début de l’année 2019, en attendant une amélioration nette pour tenter d’aller chercher le podium.