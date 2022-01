OM : Violence dans les stades, Payet mène la bataille !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Victime d’un jet de bouteille à Lyon au mois de décembre, Dimitri Payet retrouve l’OL mardi en match en retard.

C’est dans un Groupama Stadium totalement vide que l’Olympique de Marseille de Dimitri Payet va retrouver l’Olympique Lyonnais mardi soir. Un huis clos qui a été prononcé à la suite des incidents du mois de décembre avec le tristement célèbre jet de bouteille à l’encontre de Dimitri Payet. Présent ce lundi en conférence de presse à la veille de retrouver la capitale des Gaules, le capitaine de l’OM a joué la carte de l’apaisement. S’il reconnait avoir traversé un moment compliqué après le jet de bouteille en plein visage dont il a été victime, il estime que cette épreuve est désormais derrière lui. Le Réunionnais a maintenant l’intention de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que ce genre d’évènement malheureux n’arrive plus dans les stades de Ligue 1.

Payet veut mener le combat

🎯 Poussés jusqu'aux tirs au but par Montpellier, les Phocéens filent en quarts de #CoupeDeFrance sur cette ultime tentative de Payet ! #OMMHSC pic.twitter.com/rDCOlpszXi — Eurosport France (@Eurosport_FR) January 29, 2022

« Ça a été, honnêtement, mentalement compliqué » reconnait Dimitri Payet avant de poursuivre. « C’était la deuxième fois, après Nice. On avait entendu beaucoup de choses. Beaucoup de personnes, comme je l’avais dit, qui donnaient leur avis mais sans idée pour régler le problème. C’est un combat que je veux et vais mener personnellement. Je ne sais pas qui me suivra mais je veux tout faire pour rayer ces images qu’on voit trop. Cela n’a pas sa place dans le foot. C’est à nous les joueurs de prendre nos responsabilité. Ça va au-delà de la prise de parole, je ne peux pas en dire plus, mais je travaille avec des gens pour construire quelque chose qui peut aider. Si les décideurs ne peuvent pas prendre des décisions, nous les joueurs on le fera » a promis Dimitri Payet, remonté contre les fauteurs de trouble dans les stades de France et qui ne veut plus avoir à vivre ce genre d’incidents à l’avenir. Un discours plein de bon sens de la part du capitaine de l’OM et qui sera apprécié de Marseille à Lyon…