OM : Villas-Boas tenté par l'argent de Newcastle ?

Dans : OM.

Même s'il a démenti vouloir revenir en Premier League, André Villas-Boas aurait un contact avec Newcastle version nouveau riche.

Attendu dans une semaine à Marseille, lorsque le déconfinement sera officiel, André Villas-Boas s’apprête à retrouver ses troupes, même si l’entraînement ne devrait reprendre que d’ici un mois et demi à la Commanderie. Cependant, et malgré ses récents propos sur son absence d’intérêt pour un retour en Premier League, le technicien portugais de l’OM serait très clairement dans le collimateur d’un club en passe de devenir une superpuissance de Premier League, à savoir Newcastle. Tandis que les Magpies s’apprêtent à vivre une révolution avec le rachat de l’équipe par de richissimes Saoudiens, ces derniers sont déjà en quête d’un remplaçant à Steve Bruce, couteau suisse des entraîneurs anglais, mais qui n’aura pas l’occasion de manager Newcastle quand le club sera repris.

Selon FootMercato, qui dévoile la présence d’André Villas-Boas sur la short list de Newcastle, ce dernier serait en concurrence avec Lucien Favre, l’ancien coach de Nice désormais sur le banc de Dortmund. Ce dernier, qui a encore un an de contrat avec la formation allemande, aurait un bon de sortie dès cet été, les dirigeants du BVB n’étant plus sur la même longueur d’onde que le technicien suisse. Mais, avant Villas-Boas et Favre, la piste numéro 1 est toujours Mauricio Pochettino, libre depuis son limogeage de Tottenham, ce dernier se voyant proposer un salaire de 11ME par an. C’est uniquement si l’Argentin refuse de rejoindre le Nord de l’Angleterre que les dossiers André Villas-Boas et Lucien Favre seraient activés. Les supporters de l’Olympique de Marseille peuvent donc encore dormir tranquilles.