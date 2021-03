Vente OM : Rien à l’horizon, McCourt va rester

Dans : OM.

Depuis près d’un an, les rumeurs se multiplient au sujet d’une potentielle vente de l’Olympique de Marseille par Frank McCourt.

Il a d’abord été question d’un rachat par Mohamed Ajroudi, épaulé dans sa tâche par le très médiatique Mourad Boudjellal. Durant l’été 2020, les deux hommes ont fait le buzz dans les médias, sans finalement jamais proposer à Frank McCourt un deal qui tenait la route. Ensuite, les rumeurs se sont concentrées sur le très riche prince saoudien Al Walid Ben Talal. Mais les informations divulguées ici et là n’ont jamais trouvé de confirmation. Tout cela fait dire à Denis Balbir, chroniqueur pour But Football Club, qu’il n’y a absolument rien à l’horizon et que le projet de Frank McCourt risque de durer encore quelques années à l’OM, où l’organigramme a été chamboulé il y a quelques semaines avec la promotion de Pablo Longoria à la présidence du club en lieu et place de Jacques-Henri Eyraud.

« Je ne crois pas à une vente de Frank McCourt. On ne serait pas à une incompréhension près mais j'ai du mal à imaginer des négociations avancées. Autant il ne faut pas se fier à une campagne de communication et à un propriétaire qui répète à qui veut l'entendre que son club n'est pas à vendre, autant je ne comprenais pas qu'il y ait anguille sous roche alors que le club vient de procéder à de gros changements dans l'organigramme. A moins qu'un milliardaire arrive avec des crédits illimités, je ne vois pas quelqu'un racheter l'OM à court terme » a analysé le journaliste de M6, absolument pas convaincu qu’une vente de l’Olympique de Marseille est actuellement en train de se négocier en coulisses. Dans ce genre de dossier, les surprises peuvent parfois apparaître de nulle part mais pour l’instant, on ne voit rien venir dans ce dossier surveillé avec attention.