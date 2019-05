OM : Villas-Boas second choix ? La rumeur Mourinho revient !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Les choses semblaient relativement claires ces derniers jours, André Villas-Boas était très proche de devenir l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, puisqu'on évoquait même un accord financier déjà trouvé entre l'entraîneur portugais et les dirigeants de l'OM. Favori d'Andoni Zubizaretta, AVB était donc attendu dans les prochains jours dans la cité phocéenne. Mais ce lundi soir, France Bleu Provence indique du côté de l'Olympique de Marseille André Villas-Boas n'est que le second choix, et que si le dossier a avancé c'est que pour l'instant l'OM n'arrive pas à obtenir l'accord avec une grosse pointure.

De quoi évidemment relancer les rumeurs sur la possible venue non pas du Special Two, mais du Special One en personne. En effet, malgré l'appétit féroce de José Mourinho sur le plan financier, et l'indispensable coup de frein financier au mercato à Marseille, le coach limogé cet hiver par Manchester United serait toujours en contact avec Frank McCourt. Un coup de théâtre est donc toujours possible, même si le fil qui mène à José Mourinho semble très ténu à cet instant de la saison et que le recrutement d'André Villas-Boas est donc toujours d'actualité.